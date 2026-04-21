Njemačka pred novim energetskim udarom: Rusija zaustavlja naftu iz Kazahstana

Rusija bi od 1. maja mogla obustaviti izvoz nafte iz Kazahstana prema Njemačkoj putem naftovoda Druzhba, prenosi Reuters pozivajući se na izvore iz naftne industrije. Već je, kako navode, Kazahstanu i Njemačkoj dostavljen revidirani raspored isporuka.

Ovaj potez dodatno bi zakomplikovao snabdijevanje gorivom u Njemačkoj, koja se već suočava s poremećajima na globalnom tržištu energenata. Poseban problem predstavlja činjenica da bi obustava pogodila rafineriju PCK u Schwedtu, jednu od ključnih za opskrbu regije Berlin-Brandenburg.

Kazahstanska nafta činila je značajan dio uvoza, a potpuni prekid mogao bi ukloniti oko 17 posto kapaciteta prerade ove rafinerije.

Isporuke su i ranije bile nestabilne zbog napada dronovima na ruski dio naftovoda, što dodatno naglašava ranjivost energetskih ruta u Evropi.