Ministrica rada u Trampovoj administraciji podnijela ostavku nakon optužbi za nedolično ponašanje

Ministrica rada Sjedinjenih Američkih Država Lori Čavez DeRemer (Lori Chavez-DeRemer) podnijela je ostavku, i time je postala treći član kabineta predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpa) koji je napustio funkciju tokom njegovog drugog mandata.

Ostavka dolazi usred interne istrage o njenom mogućem nedoličnom ponašanju.

Direktor komunikacija Bijele kuće Stiven Čeung (Steven Cheung) objavio je na društvenim mrežama da Čavez DeRemer napušta vladu kako bi prešla u privatni sektor, ali nije precizirao gdje će nastaviti karijeru.

Dodao je da će sadašnji zamjenik ministarke za rad Kit Sonderling (Keith E. Sonderling) preuzeti poziciju vršitelja dužnosti šefa Ministarstva.

Čavez DeRemer je u svojoj objavi na mreži X napisala:

- Bila mi je čast i privilegija služiti u ovoj istorijskoj administraciji i raditi za najvećeg predsjednika mog života.

Dodala je da se „raduje onome što budućnost nosi“ nakon prelaska u privatni sektor.

Preplavljena skandalima

Iako je uživala snažnu podršku predsjednika Trampa, pritisak istraga koje vodi generalni inspektor Entoni D’Espozito postao je neodrživ.

Generalni inspektor istražuje navode koji ozbiljno narušavaju integritet ministarstva, a koji uključuju:

Zloupotrebu resursa: Navodno korištenje državnih sredstava za privatna putovanja i držanje alkohola u službenim prostorijama.

Neprimjerene odnose: Tvrdnje o aferi ministrice sa članom obezbjeđenja, kao i neprikladne komunikacije njenih članova porodice sa mlađim zaposlenima.

Politički uticaj: Pokušaji saradnika da državne grantove usmjere ka politički povezanim osobama.

Seksualni napadi: Ministarkinom suprugu, Šonu DeRemeru, zabranjen je ulaz u zgradu Ministarstva nakon što su ga dvije zaposlenice optužile za neprimjereno dodirivanje.

Politički profil i lojalnost

Čavez DeRemer je bila poznata po svojoj ekstremnoj lojalnosti Donaldu Trampu.

To je demonstrirala postavljanjem velikog transparenta s njegovim likom na zgradu Ministarstva i aktivnim sprovođenjem imigracionih politika kroz kampanje protiv zloupotreba radnih viza.

Iako je Tramp prethodno otpustio zvaničnice poput Pam Bondi i Kristi Noem, Čavez DeRemer je dugo zadržala njegovo povjerenje, a Bijela kuća ju je nazivala "patriotom" koja odlično obavlja posao.

Službeno obrazloženje odlaska

Njen advokat, Nik Oberhajden, naglasio je da ostavka nije priznanje krivice:

- Sekretarka Čavez DeRemer je odlučila da se povuče kako bi najbolje zaštitila interese američkog naroda i osigurala da važan rad Ministarstva rada može da se nastavi - izjavio je Oberhajden.

Naslijeđe i reakcije

Tokom mandata, Čavez DeRemer je završila turneju kroz svih 50 država, dok je operativno vođenje politike u Vašingtonu (Washington) često prepuštala svom zamjeniku Sonderlingu.

Iako je njena nominacija 2025. godine bila iznenađenje zbog ranijih umjerenih stavova, poslovna zajednica je na kraju bila zadovoljna njenim mjerama deregulacije.

S druge strane, odnosi sa sindikatima ostali su loši. Liz Šuler, predsjednica AFL-CIO, nakon ostavke je poručila:

- Potreban nam je sekretar za rad koji razumije radnike i radi na poboljšanju naših života, a ne neko ko samo odobrava želje korporacija i ukida zaštitu na koju se oslanjamo.