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PRONAĐENI MATERIJALI

Tramp šokiran "kineskim poklonom" na iranskom brodu: "Mislio sam da imam dobar odnos sa Sijem"

Američki predsjednik tvrdi da je presretnut sumnjiv teret povezan s Kinom i da SAD kontrolišu pomorske rute u sukobu s Iranom

Tramp šokiran “kineskim poklonom” na iranskom brodu: “Mislio sam da imam dobar odnos s Sijem”. AP

I. Š.

21.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je za CNBC Squawk Box da su američke snage na otvorenom moru presrele brod koji je prevozio "vrlo sumnjiv teret“, za koji tvrdi da bi mogao imati veze s Kinom.

Prema njegovim riječima, na plovilu su pronađeni materijali koje je opisao kao „ništa lijepo“, sugerirajući da se radi o vojnoj opremi ili zabranjenim pošiljkama. Tramp je incident direktno povezao s Pekingom, nazivajući ga mogućim „kineskim poklonom“ Iranu.

- Bio sam malo iznenađen jer sam mislio da imam vrlo dobar odnos s predsjednikom Sijem (Xijem) - rekao je Tramp, dodajući da ovakvi potezi mogu narušiti međusobno povjerenje.

Istovremeno je naglasio da su američke snage ostvarile potpunu kontrolu nad ključnim pomorskim pravcima te da je iranska mornarica, kako tvrdi, značajno oslabljena. Poručio je i da SAD "kontrolišu cijelo more“ te da blokada Irana predstavlja "veliki uspjeh“.

Ova izjava dodatno podiže tenzije u već napetim odnosima SAD-a, Irana i Kine, uz mogućnost novih diplomatskih reakcija ako se potvrdi povezanost presretnutog tereta s Pekingom.

# KINA
# SAD
# DONALD TRUMP
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