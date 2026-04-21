Težak incident na Zapadnoj obali: Vozilo iz pratnje izraelskog ministra pregazilo dječaka

Vozilo koje je učestvovalo u nesreći u vlasništvu je kompanije „Magen“, koja je zadužena za zaštitu izraelskih funkcionera.

Prema izvještajima agencije Wafa , mladić se biciklom uputio ka školi kada je na njega naletio automobil nešto poslije 6 sati ujutro.

Žrtva je identifikovana kao šesnaestogodišnji Muhamed Madždi al Džabir (Mohammad Majdi al-Jaabir), mještanin Hebrona, grada smještenog na jugu Zapadne obale.

Na okupiranoj Zapadnoj obali danas je smrtno stradao palestinski dječak nakon kontakta s vozilom iz sigurnosne pratnje izraelskog ministra, piše Middle East Eye .

Prema bezbjednosnim informacijama koje prenosi list Haaretz, konvoj je bio angažovan na obezbjeđenju ministrice Orit Strok (Strock), čije se prebivalište nalazi u ilegalnom izraelskom naselju u Hebronu.

Ben Gvir demantovao

S druge strane, pojedini izvori sugerišu da je automobil pripadao pratnji ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben Gvira, koji je takođe nastanjen u ilegalnom dijelu istog grada.

Iz kabineta ministra Ben Gvira demantovali su ove navode, ističući da vozilo nije pripadalo njemu, niti je on lično bio prisutan.

U njihovom saopćenju se navodi da je palestinski tinejdžer izazvao udes prolaskom kroz crveno svjetlo na semaforu, te da je vozač prebačen u bolnicu sa lakšim povredama.

Povodom ovog slučaja, izraelska policija je pokrenula zvaničnu istragu. Tragični događaj odigrao se na raskrsnici Beit Einun kod Hebrona, na putu 60 koji vodi prema naselju Krijat (Kiryat Arba).

Dječak je usljed udarca zadobio kritične povrede od kojih je kasnije preminuo.

Historija naselja

Naselje Kirjat Arba, utemeljeno 1968. godine, predstavlja jedno od ključnih uporišta ekstremističkih doseljenika i religioznog cionizma na ovom području.

Ovo mjesto je poznato i po tome što se u njemu nalazi grobnica Baruha Goldstina (Barucha Goldsteina), odgovornog za masakr u Ibrahimi džamiji 1964. godine, kada je ubijeno najmanje 29 Palestinaca.

Takođe, tu se nalazi i park Kahane, koji nosi ime po rabinu Mejru Kahanu (Meiru Kahaneu), osnivaču pokreta Kach koji se tretira kao teroristička organizacija u Izraelu i SAD.

Na području okupirane Zapadne obale i istočnog Jeruzalema danas u preko 300 naselja boravi oko 700.000 izraelskih doseljenika, uključujući i članove vlade, uprkos tome što se prema međunarodnom pravu ova naselja smatraju ilegalnim.