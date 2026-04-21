Tramp ne želi produžiti primirje s Iranom: "Nemamo vremena, moraju pregovarati"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Donald Trump), poručio je da pokazuje vrlo malo interesa za produženje primirja s Iranom, nakon što novi rok ističe sutra navečer.

- Ne želim to učiniti. Nemamo toliko vremena, jer do trenutka kada obje strane stignu tamo, kao što znate, tek su dobile odobrenje da krenu naprijed - što sam ionako znao da će učiniti. Ne mislim da su imale izbora. Moraju pregovarati - rekao je Tramp.

On je, govoreći o mogućim posljedicama američkih vojnih prijetnji, uključujući napade na infrastrukturu u Iranu, naglasio da bi takvi potezi imali ozbiljne posljedice.