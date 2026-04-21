Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ISTEK SUTRA

Tramp ne želi produžiti primirje s Iranom: "Nemamo vremena, moraju pregovarati"

Ne mislim da su imale izbora, poručio je Tramp

Tramp: Nemamo vremena, moraju pregovarati. AP

A. O.

21.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Donald Trump), poručio je da pokazuje vrlo malo interesa za produženje primirja s Iranom, nakon što novi rok ističe sutra navečer.

- Ne želim to učiniti. Nemamo toliko vremena, jer do trenutka kada obje strane stignu tamo, kao što znate, tek su dobile odobrenje da krenu naprijed - što sam ionako znao da će učiniti. Ne mislim da su imale izbora. Moraju pregovarati - rekao je Tramp.

On je, govoreći o mogućim posljedicama američkih vojnih prijetnji, uključujući napade na infrastrukturu u Iranu, naglasio da bi takvi potezi imali ozbiljne posljedice.

- To nije moj izbor, ali će i njima naštetiti. Vojno će im naštetiti. Koriste mostove za svoje oružje, za svoje raketne pokrete - rekao je Tramp, dodajući da su obje strane iskoristile primirje za "obnavljanje zaliha".

Također je istaknuo da Iran ima snažan interes da postigne dogovor sa SAD-om. Prema njegovim riječima, iranski građani su "nevjerovatni", ali je njihovo rukovodstvo krvoločno i žilavo.

- Ako postignu dogovor, mogu ponovo postati jaka nacija, ponovo divna nacija - zaključio je Tramp.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# AMERIKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.