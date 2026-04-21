Senatori SAD traže obustavu pomoći Libanu zbog Hezbolaha: Zahtijevaju njegovo razoružanje

Predsjednici dva ključna odbora Senata Sjedinjenih Američkih Država (SAD) zatražili su od Kongresa da se obustavi američka pomoć Libanskim oružanim snagama (LAF) zbog, kako navode, njihovog neuspjeha da razoružaju Hezbolah, nakon novog incidenta u južnom Libanu.

Senator Rodžer Viker (Roger Wicker), predsjednik Odbora za oružane snage Senata, javno je pozvao na prekid američke podrške LAF-u ukoliko ne preduzmu korake da "potpuno" i "odmah" razoružaju Hezbolah. On je svoju poruku objavio na mreži X nakon što je u južnom Libanu ubijen francuski vojnik, a za čiju smrt je Francuska optužila Hezbolah.

Sličan stav iznio je i senator Džim Riš (Jim Risch), koji predvodi Odbor za vanjske odnose. U objavi na X-u poručio je da se slaže s Vikerom te naglasio da je "odavno vrijeme da LAF preduzme opipljive korake kako bi u potpunosti razoružao Hezbolah i da libanska vlada ispuni davno obećane ekonomske reforme".

Riš je dodao da mora doći kraj eri "zadovoljstva postojećim stanjem i bezuslovnim spašavanjima". Njihovi istupi odražavaju rastuće nezadovoljstvo u Vašingtonu (Washingtonu) zbog izostanka reformi u Libanu i kontinuiranog utjecaja Hezbolaha.

LAF se često opisuje kao jedna od rijetkih funkcionalnih državnih institucija u Libanu i tokom posljednjih dvadeset godina dobio je milijarde dolara američke pomoći. Vašington je libansku vojsku nastojao graditi kao protivtežu Hezbolahu, ali ona djeluje pod snažnim političkim ograničenjima u okviru sektaškog sistema u zemlji.

Hezbolah je istovremeno moćna oružana formacija i utjecajna politička stranka s predstavnicima u parlamentu i dubokim uplivom u državne strukture. Zadržao je svoje oružje nakon završetka građanskog rata u Libanu, uz tvrdnju da mu je arsenal potreban za odvraćanje Izraela.

Libanska vojska tradicionalno izbjegava direktan sukob s Hezbolahom, što otvara pitanje ima li uopće kapacitet ili politički mandat da silom razoruža tu organizaciju bez rizika od unutrašnjeg sukoba.

Najnoviji pozivi američkih zakonodavaca dodatno pojačavaju pritisak na Bejrut da se suoči s utjecajem Hezbolaha i provede dugo najavljivane reforme.