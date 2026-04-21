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OGLASIO SE CENTCOM

Od početka dvostruke blokade Hormuza, Amerikanci vratili 28 iranskih brodova nazad u luke

U saopćenju je istaknuto da se odluka o promjeni kursa odnosi na brodove koji su bili na putu ka lukama pod iranskom blokadom

Hormuški moreuz. AP

A. O.

21.4.2026

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopćila je da su američke vlasti naredile 28 brodova da promijene kurs i okrenu se nazad zbog, kako navode, iranske blokade pristupa lukama.

CENTCOM je naveo da je, usljed blokade određenih luka od strane Irana, izdato naređenje da ukupno 28 trgovačkih brodova odmah preusmjere svoju plovidbu i napuste područje koje je blokirano.

Prema njihovim navodima, američke vlasti djeluju u koordinaciji s partnerima kako bi zaštitile komercijalnu plovidbu i osigurale sigurnost posada na brodovima koji su se zatekli u zoni pojačanih tenzija.

Iz komande su poručili da pažljivo prate stanje na moru te da će, kako je navedeno, preduzeti sve potrebne mjere kako bi se smanjio rizik po međunarodnu trgovinu i slobodu plovidbe na pogođenim rutama.

U saopćenju je istaknuto da se odluka o promjeni kursa odnosi na brodove koji su bili na putu ka lukama pod iranskom blokadom, te da je mjera donesena radi prevencije mogućih incidenata i zaštite međunarodnog pomorskog saobraćaja.

# SAD
# CENTCOM
# HORMUŠKI MOREUZ
# HORMUZ
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