Od početka dvostruke blokade Hormuza, Amerikanci vratili 28 iranskih brodova nazad u luke

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopćila je da su američke vlasti naredile 28 brodova da promijene kurs i okrenu se nazad zbog, kako navode, iranske blokade pristupa lukama.

CENTCOM je naveo da je, usljed blokade određenih luka od strane Irana, izdato naređenje da ukupno 28 trgovačkih brodova odmah preusmjere svoju plovidbu i napuste područje koje je blokirano.

Prema njihovim navodima, američke vlasti djeluju u koordinaciji s partnerima kako bi zaštitile komercijalnu plovidbu i osigurale sigurnost posada na brodovima koji su se zatekli u zoni pojačanih tenzija.