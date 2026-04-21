Direktor Mossada prvi put progovorio o smrti svog najboljeg operativca u tajnom ratu protiv Irana

Direktor izraelske obavještajne službe Mossad David Barnea saopćio je u utorak da je agent, identifikovan samo kao M., ubijen u inostranstvu tokom operacija usmjerenih protiv Irana, na ceremoniji Dana sjećanja na pale pripadnike ove službe, prenosi JPost.com.

- Operacije koje je vodio M. objedinile su kreativnost, lukavstvo i tehnologiju, te su značajno uticale na uspjeh kampanje protiv Irana - rekao je Barnea tokom govora.

- Tokom operacije 'Lavlja rika' (Roaring Lion), srce mi je bilo ispunjeno ponosom zbog karaktera i postupaka agenta M. Operacije kojima je komandovao kombinovale su kreativnost, dovitljivost i naprednu tehnologiju, vršeći značajan uticaj na uspjeh operacije protiv Irana - naveo je Barnea.

On nije otkrio identitet agenta M., niti je precizirao kada je tačno poginuo ili u kojem događaju, navodeći samo da se smrt dogodila izvan granica Izraela.

Kasnije su izraelski mediji prenijeli da je M. preminuo u Italiji 2023. godine, dok je sarađivao s italijanskom obavještajnom službom u cilju sprečavanja Irana da dođe do naprednog naoružanja.

Prema tim navodima, nesreća se dogodila na jezeru Maggiore, sjeverno od Milana, u blizini granice sa Švicarskom, kada je potonuo turistički brod. U incidentu su, osim M., poginula dva pripadnika italijanske obavještajne službe, kao i supruga kapetana broda.

M. je kasnije iste godine sahranjen u Aškelonu, na ceremoniji kojoj su prisustvovali visoki zvaničnici Mossada, noseći maske i šešire kako bi zaštitili svoj identitet.

Barnea ga je opisao kao "čovjeka prefinjenih manira, ljubitelja čovječanstva, dobroćudnog, smirenog i tihog".

- Bio je čovjek od naroda. Odrasli i mladi, stranci i Izraelci, uvijek su bili u njegovom okruženju, a on je znao kako razgovarati sa svima njima na njihovom jeziku, u svakom smislu te riječi, na miran način i s poštovanjem."

Prema dostupnim informacijama, M. je u Mossadu služio oko 30 godina, a Barnein govor predstavlja prvo javno priznanje njegove smrti od strane izraelskih zvaničnika.