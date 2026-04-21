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ITALIJANSKA PREMIJERKA

Meloni kritikovala švicarsku bolnicu zbog računa porodicama žrtava požara

Ona je dodala da je zatražila od ambasadora da zadrži najviši nivo pažnje na ovom pitanju

Đorđa Meloni. Platforma X

A. O.

21.4.2026

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni) uputila je u utorak oštar prigovor jednoj švicarskoj bolnici zbog navodnog slanja računa porodicama žrtava u razornom požaru u baru u alpskom skijaškom centru Crans-Montana tokom novogodišnje noći.

- Razgovarala sam s našim ambasadorom: švicarske vlasti su nas uvjerile da je to bila greška i da porodice neće morati ništa platiti - napisala je Meloni u objavi na mreži X.

Ona je dodala da je zatražila od ambasadora da zadrži najviši nivo pažnje na ovom pitanju, navodeći da bi bilo "gnusno da troškovi poput ovih padnu na žrtve ili na Italiju".

Meloni je također kazala da je jedna bolnica u Sionu tražila 70.000 eura za pacijente koji su bili hospitalizirani svega nekoliko sati, što je opisala kao "uvredu na vrhunac ruganja".

Požar u baru Le Constellation, u ekskluzivnom alpskom odmaralištu, izbio je u ranim jutarnjim satima 1. januara dok su ljudi slavili Novu godinu. U tragediji je poginula 41 osoba, uglavnom tinejdžeri, dok je još 115 ljudi povrijeđeno.

Devet osoba je pod krivičnom istragom u ovom slučaju. Među njima su francuski vlasnici bara, bračni par Žak Moreti (Jacques Moretti) i Džesika Moreti (Jessica Moretti), koji su optuženi za ubistvo iz nehata, nanošenje tjelesnih povreda iz nehata i izazivanje požara iz nehata. Oni su već dva puta saslušani od strane javnih tužilaca i advokata oštećenih strana.

U januaru su Meloni i italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani saopćili da su zatražili od ambasadora Italije u Švicarskoj da kontaktira regionalnu tužiteljicu Beatrice Pilou (Beatrice Pilloud) i prenese "snažno ogorčenje" zbog odluke da se Žak Moreti pusti uz kauciju. Italija je tada i povukla svog ambasadora iz Švicarske kako bi razmotrila naredne poteze.

Potpredsjednik Švicarskog saveznog vijeća Ignacio Kasis (Ignazio Cassis) odgovorio je na mreži X da "razumijemo bol, jer to je i naš bol", dodajući da je razgovarao s Tajanijem te da obje strane potvrđuju spremnost da međusobno sarađuju u ovoj zajedničkoj tragediji.

Istraga pokazuje da je požar vjerovatno izbio kada su boce šampanjca s pirotehničkim dodacima podignute preblizu plafonu u podrumu bara, što je zapalilo pjenu za zvučnu izolaciju.

# ŠVICARSKA
# POŽAR
# ITALIJA
# GIORGIA MELONI
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