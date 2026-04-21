Odgođen dolazak Džej Di Vensa u Pakistan dok pregovori Amerike i Irana ostaju neizvjesni

Planirani dolazak američkog potpredsjednika Džej D. Vensa (J. D. Vance) u Pakistan, koji je bio zakazan za jutros, odgođen je u trenutku kada raste neizvjesnost oko nove runde pregovora između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana, prenosi The New York Times.

Kako se približava isteku 24-satni rok za prekid vatre, diplomatski napori za okončanje sukoba zapali su u slijepu ulicu. Prema izvještajima Bloomberga, američka administracija još uvijek nema potvrdu da li će iranska delegacija uopće učestvovati u razgovorima koji su bili planirani u Islamabadu.

Prazna mjesta u Islamabadu

Iako je Pakistan logistički spreman da preuzme ulogu posrednika, trenutna situacija ne ulijeva optimizam:

Bez pregovarača: Do sada u pakistansku prijestolnicu nisu stigle ni američka ni iranska delegacija.

Pritisak roka: Rok za prekid vatre ističe za manje od 24 sata, a izostanak delegacija otvara mogućnost nastavka vojnih operacija.

Nejasni uslovi: Iran, prema izvorima bliskim pregovorima, i dalje oklijeva sa slanjem svojih predstavnika, tražeći jasnije garancije prije povratka za pregovarački sto.

Upozorenja Trampa

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ranije je poručio da je "malo vjerovatno" da će produžiti dvosedmično primirje ukoliko ne dođe do značajnog napretka u pregovorima. U međuvremenu, pakistanske vlasti pokušavaju intenzivno spasiti diplomatski proces kako bi spriječile dalju eskalaciju u regionu.

Situacija ostaje izuzetno napeta, a pažnja svjetske javnosti usmjerena je ka Islamabadu, gdje bi naredni sati mogli biti presudni za dalji tok krize.