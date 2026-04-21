Iran: Ne znamo hoćemo li ići na pregovore, iz Amerike stižu kontradiktorni signali

Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Ismail Bagei (Esmaeil Baghaei) izjavio je da oklijevanje Teherana da učestvuje u pregovorima u Pakistanu nije posljedica samog sukoba, već, kako je naveo, kontradiktornih signala i poteza Sjedinjenih Američkih Država.

- Razlog nije neodlučnost; to je zbog kontradiktornih poruka, kontradiktornih ponašanja i neprihvatljivih akcija američke strane - rekao je Bagei, prema iranskim zvaničnim medijima.

Bagei je dodao da će Iran donijeti odluku o eventualnom učešću u pregovorima “kada god postanu usmjereni na rezultate.”

On je također osudio napade SAD-a na iranske brodove, nazvavši ih “grubim kršenjem međunarodnog prava”, kao i “pomorskim piratstvom i državnim terorizmom”.

Ranije tokom dana, Bagei je izjavio da se SAD “oslanjaju na prebacivanje krivice dok krše primirje i ne uspijevaju ispuniti ključne obaveze, uključujući primirje u Libanu”.

Pakistanski ministar informisanja Ataulah Tarar (Attaullah Tarar) ranije je saopćio da Pakistan i dalje čeka zvaničnu potvrdu Irana o tome hoće li učestvovati u mirovnim pregovorima sa SAD-om ove sedmice.