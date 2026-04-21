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PRIJETNJA TEHERANU

Izrael sumnja u dogovor s Iranom i sa SAD-om se priprema za nastavak rata

Mi i Amerikanci smo koordinirani i spremni da odmah nastavimo rat, kazao je ovaj zvaničnik

Izrael i Iran. Platforma X

A. O.

21.4.2026

Izrael izražava sumnju da će tokom predstojećih pregovora s Iranom, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država (SAD), doći do postizanja dogovora, te se, kako navodi, zajedno s Vašingtonom (Washingtonom) priprema za mogući nastavak rata, izjavio je visoki sigurnosni zvaničnik za javni servis Kan.

- Iranci pokušavaju dobiti na vremenu i govore više različitih glasova. Mi i Amerikanci smo koordinirani i spremni da odmah nastavimo rat - kazao je ovaj zvaničnik, dok Iran još uvijek treba donijeti odluku o tome hoće li učestvovati u drugoj rundi pregovora u Islamabadu prije isteka trenutnog dvosedmičnog primirja.

Prema izvorima upoznatim s situacijom, Izrael i SAD se pripremaju za nastavak sukoba još od početka primirja, što uključuje održavanje vojnih vježbi s borbenim avionima i tankerima za dopunu goriva širom Bliskog istoka.

Navodi se i da su tokom prošlosedmične posjete šefa Centralne komande SAD-a, admirala Breda Kupera (Brad Cooper), Izraelu odobreni zajednički planovi i takozvana banka ciljeva, uključujući moguće udare na lokacije nacionalne i energetske infrastrukture širom Irana.

Kako se ističe, cilj takvih potencijalnih napada bio bi dodatni pritisak na Iran da pristane na odustajanje od svog nuklearnog programa i obogaćenog uranija.

# IZRAEL
# SAD
# WASHINGTON
# BRAD COOPER
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