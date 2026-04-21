Vitkof, Kušner i Vens lete za Vašington umjesto u Islamabad

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džej Di Vens (J. D. Vance), zajedno s pregovaračima Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i Džaredom Kušnerom (Jared Kushner), koji imaju ključnu ulogu u pregovorima vezanim za rat s Iranom, prema svemu sudeći vraćaju se u Vašington (Washington), dok je odlazak delegacije u Islamabad na čekanju.

Avion Ministarstva domovinske sigurnosti, koji je prema ranijim planovima trebao prevesti Vitkofa i Kušnera u Islamabad na drugi krug intenzivnih pregovora, prema dostupnim podacima o letu i komunikaciji kontrole letenja, preusmjeren je ka Washingtonu.

Prema tim informacijama, letjelica bi trebala sletjeti u američku prijestolnicu tokom poslijepodnevnih sati.

CNN navodi da su kontaktirali Bijelu kuću kako bi provjerili da li se Vitkof i Kušner nalaze u avionu te da li planiraju prisustvovati popodnevnim sastancima o politici koje Vens održava u Bijeloj kući.

Za sada nema zvanične potvrde o njihovom itinereru niti detalja o mogućoj promjeni plana pregovora.