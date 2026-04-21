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IMAJU KLJUČNU ULOGU

Vitkof, Kušner i Vens lete za Vašington umjesto u Islamabad

Nedugo nakon dolaska potpredsjednika, u kompleks Bijele kuće stigao je i ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth)

Vitkof i Kušner. CBS screenshot

A. O.

21.4.2026

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džej Di Vens (J. D. Vance), zajedno s pregovaračima Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i Džaredom Kušnerom (Jared Kushner), koji imaju ključnu ulogu u pregovorima vezanim za rat s Iranom, prema svemu sudeći vraćaju se u Vašington (Washington), dok je odlazak delegacije u Islamabad na čekanju.

Avion Ministarstva domovinske sigurnosti, koji je prema ranijim planovima trebao prevesti Vitkofa i Kušnera u Islamabad na drugi krug intenzivnih pregovora, prema dostupnim podacima o letu i komunikaciji kontrole letenja, preusmjeren je ka Washingtonu.

Prema tim informacijama, letjelica bi trebala sletjeti u američku prijestolnicu tokom poslijepodnevnih sati.

CNN navodi da su kontaktirali Bijelu kuću kako bi provjerili da li se Vitkof i Kušner nalaze u avionu te da li planiraju prisustvovati popodnevnim sastancima o politici koje Vens održava u Bijeloj kući.

Za sada nema zvanične potvrde o njihovom itinereru niti detalja o mogućoj promjeni plana pregovora.

Vens je u utorak poslijepodne stigao u Bijelu kuću na sastanke, dok njegovi planovi za put u Pakistan, gdje su trebali biti održani mirovni pregovori o Iranu, ostaju nejasni.

Iako je ranije bilo najavljeno da će otputovati u Islamabad u jutarnjim satima, put je privremeno odgođen dok, prema navodima izvora CNN-a, američki zvaničnici razmatraju naredne korake.

Nedugo nakon dolaska potpredsjednika, u kompleks Bijele kuće stigao je i ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth).

CNN-ove kamere ranije su zabilježile i dolazak državnog sekretara Marko Rubio (Marco Rubio) na ulaz u Zapadno krilo, gotovo 50 minuta prije Vensa.

Ovi uzastopni dolasci visokih zvaničnika dodatno ukazuju na intenzivne konsultacije unutar vrha američke administracije o daljem toku pregovora s predstavnicima Teherana.

# JARED KUSHNER
# SAD
# AMERIKA
# JD VANCE
# J.D. VANCE
# STEVE WITKOFF
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