SAD uvele nove sankcije Iranu, Turskoj i UAE zbog programa dronova i raketa

Administracija Donalda Trampa (Donald Trump) uvela je novi paket sankcija protiv Irana, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), usmjeren na pojedince i kompanije koje se terete za nabavku i transport oružja te komponenti za iranske dronove i raketne sisteme.

Mjere obuhvataju ukupno 14 osoba i firmi iz ove tri zemlje, za koje Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) navodi da su bile uključene u lance snabdijevanja oružjem, uključujući i bespilotne letjelice.

Prema navodima Ministarstva, trojica sankcionisanih pojedinaca povezana su s već ranije označenom iranskom kompanijom koja je “nabavila hiljade servomotora za jurišne dronove”, a koji su pronađeni u oborenim dronovima tipa Shahed-136. Teheran je ove dronove koristio u napadima na američku infrastrukturu u Perzijskom zaljevu, dok su isti modeli široko korišteni i u ruskim napadima na Ukrajinu.

Na listi sankcija našla se i jedna kompanija sa sjedištem u Turskoj, optužena za slanje “stotina pošiljki pamučnih vlakana” već sankcionisanoj iranskoj firmi. Kako navodi Ministarstvo finansija, ta vlakna se prerađuju u nitrocelulozu koja se koristi za poboljšanje performansi raketnih motora na čvrsto gorivo, kakvi su uobičajeni u balističkim projektilima.

Sankcije su usmjerene i na pojedince povezane s iranskom aviokompanijom Mahan Air, koja je već pod američkim mjerama zbog navodne podrške jedinicama Korpusa čuvara islamske revolucije, posebno snagama Kuds (Quds).

Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) poručio je da “iranski režim mora biti pozvan na odgovornost za svoje ucjenjivanje globalnih energetskih tržišta i neselektivno gađanje civila projektilima i dronovima”, dodajući da će Washington nastaviti koristiti finansijske mehanizme kako bi ograničio razvoj i upotrebu iranskih bespilotnih letjelica i raketnih sistema.