Italija pozvala ruskog ambasadora u Rimu nakon što je ruski voditelj vrijeđao premijerku Meloni

Italija je pozvala ruskog ambasadora u Rimu nakon što je ruski televizijski voditelj iznio niz uvreda na račun premijerke Giorgie Meloni, saopćio je u utorak italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani.

Prema italijanskim medijima, voditelj Vladimir Solovjov rekao je na italijanskom jeziku na ruskoj televiziji da je Meloni "sramota za ljudski rod", "divlja zvijer", "ovjereni idiot" i "gadna mala žena".

Zatim je, prešavši na ruski, rekao da je "ova Meloni fašističko stvorenje koje je izdalo svoje birače", dodajući da je "čak izdala i Trumpa".

Tajani je na platformi X objavio da je pozvao ruskog ambasadora Alekseja Paramonova u ministarstvo vanjskih poslova kako bi uručio zvaničan protest zbog „izuzetno ozbiljnih i uvredljivih izjava koje je TV voditelj Vladimir Solovjov iznio na ruskoj televiziji protiv premijerke Giorgie Meloni".

Čak su i opozicione stranke u Italiji osudile komentare ruskog voditelja.

Odnosi između Rima i Moskve napeti su zbog snažne podrške Meloni Ukrajini, dok su se njeni nekada prijateljski odnosi s Trumpom pogoršali otkako je branila papu Lava XIV od verbalnih napada američkog predsjednika, prenosi AFP.