Kontroverzni izvještaj: Tramp navodno tražio nuklearne kodove, vojni zvaničnik odbio

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) navodno je pokušao pristupiti nuklearnim kodovima tokom hitnog sastanka u Bijeloj kući u subotu, ali mu je visoki vojni zvaničnik to odbio.

Ovu tvrdnju iznio je penzionisani analitičar CIA-e Lari Džonson (Larry Johnson), čiji navodi za sada nisu potvrđeni, ali su izazvali pažnju dijela američke javnosti.

- Jedan izvještaj koji je proizašao s tog sastanka u Bijeloj kući ukazuje na to da je Tramp želio iskoristiti nuklearne kodove, a general Den Kain (Dan Caine) je ustao i rekao 'Ne'. Pozvao se na svoju privilegiju kao šef vojske, da tako kažemo. Očigledno je to bio priličan sukob. Dešavaju se veoma bizarne stvari u Vašingtonu (Washingtonu) - naveo je Džonson (Johnson).

Ovi navodi dolaze u trenutku pojačanih rasprava o stanju unutar američke administracije i, kako se tvrdi, rastućih napetosti u vrhu vlasti.

Vojni savjetnici navodno isključili Trampa iz Situacione sobe

Tvrdnje o nuklearnim kodovima nisu potvrđene, ali se nadovezuju na ranije izvještaje da su vojni savjetnici isključili Trampa iz tzv. Sobe za vanredne situacije (Situation Room) tokom ključne spasilačke misije u Iranu. Prema tim navodima, predsjednik je navodno bio udaljen od procesa odlučivanja zbog zabrinutosti visokih zvaničnika da bi njegova nepredvidivost i temperament mogli ugroziti operaciju.

Nakon što je američka letjelica navodno uništena od strane iranskih snaga ranije ovog mjeseca, Tramp je, prema istim izvorima, proveo sate u žestokoj raspravi sa osobljem u Zapadnom krilu Bijele kuće, dok su ga, kako se tvrdi, pratila sjećanja na iransku taočku krizu iz 1979. godine.

Primirje bez trajnog mirovnog sporazuma

Sjedinjene Američke Države (SAD) su u sukobu s Iranom od 28. februara, kada su pokrenuti kombinovani američko-izraelski vazdušni udari na više strateških ciljeva. Iran je odgovorio napadima širom Bliskog istoka, što je dodatno destabilizovalo region i dovelo do zatvaranja važnih pomorskih pravaca u Hormuškom moreuzu.

Iako je privremeni prekid vatre uspostavljen, trajni mirovni sporazum još nije postignut. Iranski pregovarač Mohammad Bager Kalibaf (Mohammad Baqer Qalibaf) poručio je da Iran “ne prihvata pregovore u sjeni prijetnji” te da je spreman “otkriti nove karte na bojnom polju”.