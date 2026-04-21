Hezbollah pojačava napade dronovima na izraelske snage u Libanu, IDF trpi velike gubitke

Hezbollah, prema navodima, pojačava napade na izraelske snage koje dublje ulaze u Liban, koristeći prednost intenzivne kampanje FPV dronova. Dok se Izraelske odbrambene snage (IDF) suočavaju s preciznim udarima, sporija prilagodba na jeftinu, ali vrlo učinkovitu tehnologiju, kako se navodi, nanosi značajne gubitke u ljudstvu i tehnici na sjevernom frontu.

Prema izvještajima portala Middle East Eye, do 8. aprila uništeno je ili onesposobljeno 136 tenkova tipa Merkava Mk4. Osim tenkova, pogođeni su i oklopni transporteri, bageri D9 te borbena vozila Namer, a brojni snimci, kako se navodi, pokazuju da IDF još uvijek nema efikasan odgovor na napade koji ciljaju slabije tačke oklopa.

Posebnu prijetnju predstavljaju FPV dronovi s optičkim vlaknima, koji, prema izvještajima, zaobilaze elektronsko ometanje i prirodne prepreke na terenu. Video snimci prikazuju stabilne signale dok bespilotne letjelice lete nisko i ulaze kroz otvorene dijelove tenkova, iza zgrada, pa čak i u objekte u kojima su se sklonile izraelske jedinice, navodi New Rules kanal na Telegramu.

Tehnološki jaz i improvizovana zaštita

Postavljanje zaštitnih konstrukcija na krovove tenkova, poznatih kao “cope cages”, odvija se, kako se tvrdi, sporo, ostavljajući gornji dio vozila izloženim.