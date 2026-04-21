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NEIZVJESNA SITUACIJA

Hezbollah pojačava napade dronovima na izraelske snage u Libanu, IDF trpi velike gubitke

Posebnu prijetnju predstavljaju FPV dronovi s optičkim vlaknima, koji, prema izvještajima, zaobilaze elektronsko ometanje

Hezbollah pojačava napade dronovima na izraelske snage u Libanu, IDF trpi velike gubitke. Platforma X

A. O.

21.4.2026

Hezbollah, prema navodima, pojačava napade na izraelske snage koje dublje ulaze u Liban, koristeći prednost intenzivne kampanje FPV dronova. Dok se Izraelske odbrambene snage (IDF) suočavaju s preciznim udarima, sporija prilagodba na jeftinu, ali vrlo učinkovitu tehnologiju, kako se navodi, nanosi značajne gubitke u ljudstvu i tehnici na sjevernom frontu.

Prema izvještajima portala Middle East Eye, do 8. aprila uništeno je ili onesposobljeno 136 tenkova tipa Merkava Mk4. Osim tenkova, pogođeni su i oklopni transporteri, bageri D9 te borbena vozila Namer, a brojni snimci, kako se navodi, pokazuju da IDF još uvijek nema efikasan odgovor na napade koji ciljaju slabije tačke oklopa.

Posebnu prijetnju predstavljaju FPV dronovi s optičkim vlaknima, koji, prema izvještajima, zaobilaze elektronsko ometanje i prirodne prepreke na terenu. Video snimci prikazuju stabilne signale dok bespilotne letjelice lete nisko i ulaze kroz otvorene dijelove tenkova, iza zgrada, pa čak i u objekte u kojima su se sklonile izraelske jedinice, navodi New Rules kanal na Telegramu.

Tehnološki jaz i improvizovana zaštita

Postavljanje zaštitnih konstrukcija na krovove tenkova, poznatih kao “cope cages”, odvija se, kako se tvrdi, sporo, ostavljajući gornji dio vozila izloženim. 

Operateri Hezbollaha, prema istim navodima, koriste ove slabosti i nastavljaju kampanju preciznih napada.

Taktičke slabosti, kako se navodi, ponavljaju se i u razorenim urbanim sredinama Libana, gdje teška oklopna vozila moraju sporo da se kreću kroz uništene kvartove, što ih čini pogodnim metama za zasjede iz više pravaca.

Kombinovana upotreba dronova i projektila

Upotreba FPV dronova u kombinaciji s protivtenkovskim vođenim raketama (ATGM) dodatno povećava, prema izvještajima, efikasnost napada na terenu. Dronovi prvo lociraju i pogađaju mete, nakon čega rakete završavaju napade, dok se izraelski sistemi komunikacije i podrške, kako se navodi, teško nose s takvim uslovima borbe.

Hezbollah, prema tvrdnjama, kritikuje i ismijava izraelsku komandu zbog nedovoljne zaštite od dronova, ističući da su FPV sistemi s optičkim vlaknima postali ozbiljan izazov za elektronske sisteme odbrane i prilagođavanje modernom ratovanju.

# IZRAEL
# LIBAN
# HEZBOLLAH
# IDF
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