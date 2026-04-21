Sedam sedmica sukoba: Potrošeno pola zaliha Patriota i THAAD-a u ratu s Iranom

Tokom posljednjih sedam sedmica rata, američka vojska je potrošila najmanje 45% svojih zaliha preciznih udarnih projektila (PrSM), najmanje polovinu inventara THAAD sistema namijenjenog presretanju balističkih raketa, te gotovo 50% zaliha raketa-presretača za sistem protivzračne odbrane Patriot, pokazuje nova analiza Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS).

Ti podaci, prema izvorima upoznatim s procjenom, blisko se poklapaju s povjerljivim informacijama Pentagona, navodi CNN.

Dug period obnavljanja zaliha

Pentagon je ranije ove godine potpisao ugovore s ciljem proširenja proizvodnje projektila, ali stručnjaci upozoravaju da bi obnova zaliha mogla trajati tri do pet godina, čak i uz povećanje kapaciteta.

Prema analizi CSIS-a, Sjedinjene Američke Države (SAD) kratkoročno i dalje imaju dovoljno municije za nastavak operacija protiv Irana, ukoliko trenutni prekid vatre ne opstane. Međutim, zalihe ključnog naoružanja više nisu dovoljne za dugotrajan sukob s ravnopravnim protivnikom poput Kine, a potpuni oporavak mogao bi trajati godinama.

- Visoki rashodi municije stvorili su prozor povećane ranjivosti u zapadnom Pacifiku - rekao je za CNN Mark Cancian, penzionisani pukovnik američkih marinaca i koautor izvještaja CSIS-a.

- Trebat će jedna do četiri godine da se ove zalihe popune i nekoliko godina nakon toga da se prošire tamo gdje trebaju biti.”

Pentagon tvrdi da su kapaciteti dovoljni

Glavni glasnogovornik Pentagona Šon Parnel (Sean Parnell) izjavio je za CNN da američka vojska “ima sve što joj je potrebno da izvrši zadatke u vrijeme i na mjestu koje predsjednik odabere”.

Dodao je da su, otkako je Donald Tramp (Donald Trump) preuzeo dužnost, provedene višestruke operacije koje, kako tvrdi, potvrđuju spremnost američkih snaga i njihovih kapaciteta.

Detalji potrošnje oružja

Prema istoj analizi, SAD su potrošile i oko 30% zaliha projektila Tomahawk, više od 20% krstarećih raketa dugog dometa JASSM, te približno 20% projektila SM-3 i SM-6. Procjenjuje se da bi za njihovu potpunu zamjenu bilo potrebno četiri do pet godina.

Analitičari upozoravaju da ovakav tempo potrošnje predstavlja ozbiljan izazov za dugoročnu vojnu spremnost SAD-a, posebno u kontekstu mogućih sukoba u Indo-Pacifiku.

Upozorenja vojnih i političkih krugova

Prije početka sukoba, visoki američki vojni zvaničnici, uključujući generala Dana Kejna (Dan Caine), upozoravali su da bi dugotrajna kampanja mogla značajno iscrpiti zalihe, posebno one namijenjene podršci saveznicima poput Izraela i Ukrajine.

U Kongresu su se pojavile zabrinutosti zbog obima potrošnje municije i mogućeg utjecaja na američku globalnu odbrambenu poziciju.

Senator Mark Keli (Mark Kelly) ocijenio je da situacija predstavlja “matematički problem” u vezi s obnavljanjem zaliha protivzračne odbrane i održavanjem spremnosti.

- Dakle, u jednom trenutku ovo postaje pitanje matematike i odakle će doći nova municija - rekao je Keli.