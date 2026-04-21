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HITNO SE OGLASIO

Tramp: Produžavam primirje s Iranom i naređujem vojsku u pripravnost nakon zahtjeva Pakistana

Stoga sam naložio našoj vojsci da nastavi blokadu i da u svakom drugom pogledu ostane u pripravnosti i spremna, naveo je Tramp

Donald Tramp. AP

A. O.

21.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se i saopćio šta će se desiti po isteku posljednjeg minuta dogovorenog prekida vatre.

- Na osnovu činjenice da je vlada Irana ozbiljno podijeljena, što i nije neočekivano, i na zahtjev feldmaršala Asima Munira i premijera Šehbaza Šarifa iz Pakistana, zatraženo je da obustavimo naš napad na državu Iran, sve dok njihovi lideri i predstavnici ne iznesu jedinstven prijedlog - naveo je Tramp.

On je dodao i da je izdao naredbu američkoj vojsci da nastavi blokadu i ostane u punoj pripravnosti.

- Stoga sam naložio našoj vojsci da nastavi blokadu i da u svakom drugom pogledu ostane u pripravnosti i spremna, te ću produžiti prekid vatre sve dok njihov prijedlog ne bude dostavljen i dok se razgovori ne završe, na ovaj ili onaj način - rekao je Tramp.

Trampova objava na Truth-u. Screenshot

Podsjećamo, potpredsjednik SAD Džej Di Vens (J. D. Vance) trebao je ranije danas otputovati u Islamabad na novu rundu pregovora, ali je njegovo putovanje prvo odgođeno za nekoliko sati, a potom i do daljnjeg.

U međuvremenu su ključni Trampovi saradnici stigli u Bijelu kuću tokom poslijepodneva. Pored Vensa, u Bijeloj kući su bili i ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) i državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio), dok su kasnije iz Majamija stigli i specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Trampov zet Džared Kušner (Jared Kushner), koji su ranije učestvovali u prvoj rundi pregovora u Islamabadu.

Podsjetimo, primirje je trebalo da istekne noćas oko 2 sata po srednjoevropskom vremenu.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# AMERIKA
# J. D. VANCE
# MARCO RUBIO
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