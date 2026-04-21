Tramp: Produžavam primirje s Iranom i naređujem vojsku u pripravnost nakon zahtjeva Pakistana

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se i saopćio šta će se desiti po isteku posljednjeg minuta dogovorenog prekida vatre.

- Na osnovu činjenice da je vlada Irana ozbiljno podijeljena, što i nije neočekivano, i na zahtjev feldmaršala Asima Munira i premijera Šehbaza Šarifa iz Pakistana, zatraženo je da obustavimo naš napad na državu Iran, sve dok njihovi lideri i predstavnici ne iznesu jedinstven prijedlog - naveo je Tramp.

On je dodao i da je izdao naredbu američkoj vojsci da nastavi blokadu i ostane u punoj pripravnosti.

- Stoga sam naložio našoj vojsci da nastavi blokadu i da u svakom drugom pogledu ostane u pripravnosti i spremna, te ću produžiti prekid vatre sve dok njihov prijedlog ne bude dostavljen i dok se razgovori ne završe, na ovaj ili onaj način - rekao je Tramp.