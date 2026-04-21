Makron: Francuska spremna pomoći Libanu u pregovorima s Izraelom, Salam naglašava ulogu diplomatije

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je danas da će Francuska pomoći libanskim vlastima u pripremi pregovora s Izraelom, iako Pariz možda neće biti direktno uključen u sam proces.

Na zajedničkoj konferenciji za medije s libanonskim premijerom Naufom Salamom (Nawaf Salam), Makron je istakao da je za Francusku „sporedno“ da li će sjediti za pregovaračkim stolom, naglašavajući da je u interesu Libana da svi relevantni akteri doprinesu uspjehu pregovora.

Francuska, koja ima dugogodišnje historijske veze s Libanom, nastoji da ima posredničku ulogu u razgovorima, ali se suočava s otporom Izraela i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), prenosi Huna.