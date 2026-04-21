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ODRŽANA KONFERENCIJA

Makron: Francuska spremna pomoći Libanu u pregovorima s Izraelom, Salam naglašava ulogu diplomatije

Francuska, koja ima dugogodišnje historijske veze s Libanom, nastoji da ima posredničku ulogu u razgovorima, ali se suočava s otporom Izraela i SAD

Sa konferencije. AP

A. O.

21.4.2026

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je danas da će Francuska pomoći libanskim vlastima u pripremi pregovora s Izraelom, iako Pariz možda neće biti direktno uključen u sam proces.

Na zajedničkoj konferenciji za medije s libanonskim premijerom Naufom Salamom (Nawaf Salam), Makron je istakao da je za Francusku „sporedno“ da li će sjediti za pregovaračkim stolom, naglašavajući da je u interesu Libana da svi relevantni akteri doprinesu uspjehu pregovora.

Francuska, koja ima dugogodišnje historijske veze s Libanom, nastoji da ima posredničku ulogu u razgovorima, ali se suočava s otporom Izraela i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), prenosi Huna.

Prekid vatre između Izraela i Libana stupio je na snagu u petak, ali je i dalje vrlo krhak. Libanski premijer Nauf Salam izjavio je danas da njegova vlada ne želi sukob s Hezbolahom, ali da neće odustati od direktnih pregovora s Izraelom u cilju okončanja sukoba.

- Uvjereni smo da diplomatija nije znak slabosti - rekao je Salam, dodajući da je riječ o odgovornom pristupu kako bi se otvorili svi putevi ka obnovi suvereniteta i zaštiti stanovništva.

Očekuje se da bi naredna runda direktnih pregovora između Libana i Izraela mogla biti održana prekosutra u Vašingtonu.

Prema zvaničnim podacima, u proteklih šest sedmica sukoba u Libanu poginulo je najmanje 2.454 ljudi.

# PARIZ
# EMMANUEL MACRON
# LIBAN
# FRANCUSKA
# NAWAF SALAM
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