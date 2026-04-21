Florida pokrenula istragu protiv OpenAI-a nakon pucnjave na univerzitetu FSU

Glavni tužilac savezne američke države Floride pokrenuo je u utorak istragu protiv kompanije OpenAI i njenog alata ChatGPT, kako bi se utvrdilo da li je došlo do eventualnih krivičnih radnji u komunikaciji između aplikacije zasnovane na vještačkoj inteligenciji i naoružanog napadača koji je prošle godine na Univerzitetu Florida State ubio dvije osobe i ranio još šest.

Glavni tužilac Džejms Uthmajer (James Uthmeier) naveo je da su tužioci izvršili preliminarnu analizu zapisa razgovora između ChatGPT-a i napadača Finiiksa Iknera (Phoenix Ikner), s ciljem da se utvrdi da li je aplikacija na bilo koji način pomogla ili podstakla izvršenje krivičnog djela.

- Ova krivična istraga će utvrditi da li OpenAI snosi krivičnu odgovornost za postupke ChatGPT-a u pucnjavi na Univerzitetu Florida State prošle godine - rekao je Uthmajer na konferenciji za novinare u Tampi.

Ured za državno krivično gonjenje Floride izdao je nalog OpenAI-ju da dostavi dokumente o pravilima i materijalima za obuku koji se odnose na prijetnje nasiljem, kao i o internim procedurama prijavljivanja mogućih krivičnih djela, navodi se u saopćenju tužilaštva.

Portparolka OpenAI-ja Kejt Voters (Kate Waters) nazvala je pucnjavu na FSU tragedijom, ali je naglasila da kompanija ne snosi odgovornost. Dodala je da je OpenAI već ranije dijelio informacije s organima za provođenje zakona i da nastavlja saradnju s istražiteljima.

- U ovom slučaju, ChatGPT je pružio činjenične odgovore na pitanja sa informacijama koje su javno dostupne na internetu i nije ohrabrivao niti promovirao nezakonite ili štetne aktivnosti - navela je Voters u izjavi.

Ikner se tereti za dva krivična djela ubistva prvog stepena i više tačaka pokušaja ubistva prvog stepena zbog napada koji je potresao kampus u glavnom gradu Floride. Tužioci su najavili da će tražiti smrtnu kaznu.

On je posinak lokalnog šerifovog zamjenika, a istražitelji tvrde da je u napadu koristio nekadašnje službeno oružje svoje maćehe.

Uthmeier, član Republikanske stranke, imenovan je na funkciju od strane guvernera Floride Rona DeSantisa, nakon što je ranija glavna tužiteljica prešla u Senat Sjedinjenih Američkih Država.