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Tramp pozvao Iran da ne pogubi osam žena uoči mogućih pregovora

To bi bio sjajan početak naših pregovora, poručio je Tramp

Tramp pozvao Iran da ne pogubi osam žena uoči mogućih pregovora. AP / Truth social

A. O.

21.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) poručio je iranskom rukovodstvu da bi “cijenio” ako ne bi pogubili osam iranskih žena.

U objavi na platformi Truth Social, Tramp je podijelio snimak ekrana objave američkog proizraelskog aktiviste Ejala Jakobija (Eyal Yakoby), u kojoj se tvrdi da se Iran priprema za vješanje osam žena, uz priložene njihove fotografije. Nije jasno da li su te informacije provjerene.

- Iranskim vođama, koji će uskoro biti u pregovorima s mojim predstavnicima: Veoma bih cijenio oslobađanje ovih žena - naveo je Tramp.

On je dodao da bi takav potez bio pozitivno prihvaćen u kontekstu budućih pregovora.

- Molim vas, nemojte im nauditi! To bi bio sjajan početak naših pregovora - poručio je Tramp.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# EYAL YAKOBY
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