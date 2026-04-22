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"POSTOJI I HIMNA"

Ukrajina u šali predložila da dio Donbasa bude preimenovan u Trampovu čast: "Donnyland" ima i zastavu

Predloženo je da zastava bude u zlatno-zelenim tonovima, dok detalji o himni nisu objavljeni

Tramp i Zelenski. AP

A. O.

22.4.2026

Tokom mirovnih pregovora, ukrajinska delegacija je, prema pisanju New York Timesa (NYT), u šali predložila da se dio teritorije Donbasa preimenuje u čast predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump).

Prema navodima lista, u neformalnom tonu je sugerisano da se dio Donbasa, koji je trenutno pod ruskom kontrolom, nazove “Donnyland”, kao referenca na Trampa.

Šala je, kako se dalje navodi, otišla i korak dalje, pa je jedan član ukrajinske delegacije, koristeći umjetnu inteligenciju, izradio i prijedlog zastave i himne za zamišljenu “državu”.

Predloženo je da zastava bude u zlatno-zelenim tonovima, dok detalji o himni nisu objavljeni.

NYT piše da je smisao ove šale bio pokušaj da se pridobije veća podrška Sjedinjenih Američkih Država, uz apeliranje na, kako navode, Trampov lični stil i sklonost simboličnim gestovima u politici.

Ipak, nije poznato da li je američka delegacija bila upoznata s prijedlogom zastave i himne za “Donnyland”.

# DONBAS
# SAD
# DONALD TRUMP
# UKRAJINA
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