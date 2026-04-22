Kanadska vojska izvela veliku arktičku vježbu i najavila ulaganje od 35 milijardi dolara za jačanje odbrane sjevera

Kanadske oružane snage provele su višemjesečnu vojnu vježbu na Arktiku, dok vlasti istovremeno najavljuju plan vrijedan 35 milijardi kanadskih dolara za jačanje samostalne odbrane sjevernih teritorija, u kontekstu pojačanih geopolitičkih napetosti i odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Tokom posljednja tri mjeseca, kanadski vojnici prešli su više od 5.000 kilometara na motornim sankama u ekstremnim arktičkim uslovima, od Inuvika u Sjeverozapadnim teritorijama do Churchilla u Manitobi. Vježbe su osmišljene kako bi se povećala spremnost vojske za moguće vanjske prijetnje i demonstrirala sposobnost Kanade da samostalno brani svoj sjever.

Uslovi na terenu bili su izuzetno teški, s temperaturama koje su tokom vježbi padale i do minus 60 stepeni Celzijusa.

- Postoje Kanađani ovdje koji brane zemlju u svako doba dana - rekao je Travis Hanes, komandant 1. kanadske rendžerske patrolne grupe, posebne rezervne jedinice Oružanih snaga Kanade.

On je dodao da vojnici pomiču svoje granice na jednoj od najnegostoljubivijih teritorija na svijetu te da je teško zamisliti da bilo koja strana sila može osporiti kanadski suverenitet nad područjem koje je oko 40 posto veličine kontinentalne Evrope.

Kanada i Sjedinjene Američke Države (SAD) decenijama sarađuju u arktičkoj sigurnosti kroz zajedničku komandu NORAD, osnovanu 1958. godine radi odbrane od sovjetske prijetnje.

Međutim, politički odnosi u Sjevernoj Americi dodatno su se zakomplikovali nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) o mogućem preispitivanju odnosa s Kanadom, NATO savezom i širim sigurnosnim aranžmanima, što je u Ottawi izazvalo zabrinutost i podstaklo razmišljanja o većoj samostalnosti u odbrani.

Premijer Mark Karni (Mark Carney) poručio je da Kanada mora biti sposobna da sama štiti svoj Arktik.