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KONAČNA PROCJENA

UN i EU: Obnova Gaze zahtijeva 71,4 milijarde dolara u narednih deset godina

Prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi, u ratu je poginulo više od 72.000 ljudi, većinom civila

Pojas Gaze. Anadolija

A. O.

22.4.2026

Prema konačnoj procjeni Ujedinjenih nacija i Evropske unije, za oporavak i obnovu Pojasa Gaze, koji je teško razoren tokom više od dvije godine izraelskih napada, biće potrebno oko 71,4 milijarde dolara u narednih deset godina.

Procjena, sadržana u izvještaju Gaza Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA), urađena je u saradnji s Ujedinjenim nacijama, Evropskom unijom i Svjetskom bankom. Dokument daje sveobuhvatan pregled razmjera razaranja i potreba za dugoročnu rekonstrukciju i oporavak.

U izvještaju se navodi da bi u prve dvije godine bilo neophodno osigurati oko 26,3 milijarde dolara, kako bi se obnovile osnovne javne usluge, ključna infrastruktura i pokrenuo ekonomski oporavak.

Ukupna fizička šteta procijenjena je na 35,2 milijarde dolara, dok su ekonomski i socijalni gubici dodatnih 22,7 milijardi dolara. Veliki dijelovi Gaze, uključujući škole, bolnice i druge javne objekte, uništeni su tokom izraelske vojne operacije pokrenute nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi, u ratu je poginulo više od 72.000 ljudi, većinom civila.

Iako je u oktobru prošle godine postignut krhki prekid vatre, navodi se da je on više puta kršen, pri čemu je, prema dostupnim podacima, ubijeno više od 770 Palestinaca, a više od 2.100 je ranjeno od tada.

RDNA procjenjuje da je oko 371.888 stambenih jedinica uništeno ili oštećeno, da više od polovine bolnica ne funkcioniše, te da je gotovo kompletan obrazovni sistem pogođen. 

Raseljeno je oko 1,9 miliona ljudi, dok je više od 60 posto stanovništva izgubilo domove. Ekonomska aktivnost je, prema procjenama, pala za 84 posto.

U izvještaju se navodi da su razmjere razaranja dovele do toga da su uslovi života i ljudski razvoj vraćeni decenijama unazad.

UN i EU ističu da se proces obnove mora odvijati paralelno s humanitarnom pomoći, uz naglasak da oporavak mora biti vođen od strane Palestinaca i u skladu s međunarodnim okvirima, uključujući i relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.

Također se naglašava da su za uspješnu obnovu neophodni trajni prekid vatre, sigurnosni uslovi, nesmetan humanitarni pristup te slobodno kretanje ljudi i robe. 

Bez tih preduslova, zaključuje se, dugoročna obnova Gaze neće biti moguća.

# UN
# EVROPSKA UNIJA
# POJAS GAZE
# UJEDINJENE NACIJE
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