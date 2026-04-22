UN i EU: Obnova Gaze zahtijeva 71,4 milijarde dolara u narednih deset godina

Prema konačnoj procjeni Ujedinjenih nacija i Evropske unije, za oporavak i obnovu Pojasa Gaze, koji je teško razoren tokom više od dvije godine izraelskih napada, biće potrebno oko 71,4 milijarde dolara u narednih deset godina.

Procjena, sadržana u izvještaju Gaza Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA), urađena je u saradnji s Ujedinjenim nacijama, Evropskom unijom i Svjetskom bankom. Dokument daje sveobuhvatan pregled razmjera razaranja i potreba za dugoročnu rekonstrukciju i oporavak.

U izvještaju se navodi da bi u prve dvije godine bilo neophodno osigurati oko 26,3 milijarde dolara, kako bi se obnovile osnovne javne usluge, ključna infrastruktura i pokrenuo ekonomski oporavak.

Ukupna fizička šteta procijenjena je na 35,2 milijarde dolara, dok su ekonomski i socijalni gubici dodatnih 22,7 milijardi dolara. Veliki dijelovi Gaze, uključujući škole, bolnice i druge javne objekte, uništeni su tokom izraelske vojne operacije pokrenute nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi, u ratu je poginulo više od 72.000 ljudi, većinom civila.

Iako je u oktobru prošle godine postignut krhki prekid vatre, navodi se da je on više puta kršen, pri čemu je, prema dostupnim podacima, ubijeno više od 770 Palestinaca, a više od 2.100 je ranjeno od tada.