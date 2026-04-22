Amerika iscrpila arsenal ratujući s Iranom: Pod velikim su rizikom u slučaju novog sukoba

Američki arsenal ozbiljno je iscrpljen nakon sedam sedmica rata s Iranom, a zbog nedostatka ključnih projektila SAD su pod rizikom u slučaju potencijalnog sukoba s Kinom.

Kao što je već poznato, Donald Tramp (Trump) je saopćio da Sjedinjene Američke Države produžavaju primirje s Iranom, i to na zahtjev pakistanskog feldmaršala Asima Munira i premijera Šehbaza Šarifa (Shehbaz Sharif). Američka administracija odlučila je sačekati "jedinstven prijedlog" iranskih vlasti, za koje je Tramp naveo da su "ozbiljno podijeljene".

Iako je američki predsjednik naglasio da je naredio vojsci da nastavi blokadu Hormuškog moreuza i ostane "spremna u svim aspektima", obustava vatre i povratak ključnih pregovarača (J.D. Vancea, Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera) u Washington mogli bi biti više od običnog diplomatskog manevra.

Pauza bi američkoj vojsci mogla poslužiti kao prijeko potreban predah, s obzirom na to da su skladišta naoružanja gotovo ispražnjena.

Frapantne brojke

Prema novoj analizi koju je proveo Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS), a koja se u potpunosti poklapa s povjerljivim podacima Pentagona, američka vojska je tokom sukoba s Iranom potrošila ogromne količine najnaprednijeg naoružanja.

Brojke iz analize su frapantne. Za samo sedam sedmica borbi, američka vojska je potrošila:

- Najmanje 45 posto zaliha raketa za precizne udare (Precision Strike Missiles),

-Najmanje polovinu zaliha presretačkih projektila THAAD (dizajniranih za rušenje balističkih raketa),

- Gotovo 50 posto zaliha raketa za sisteme protuzračne odbrane Patriot.

Pored toga, ispaljeno je oko 30 posto ukupnih zaliha krstarećih raketa Tomahawk, te više od 20 posto projektila JASSM (zrak-zemlja dugog dometa), kao i SM-3 i SM-6 projektila.

Veća ranjivost

Iako SAD kratkoročno posjeduju dovoljno bombi i projektila za nastavak borbenih operacija protiv Irana ukoliko nestabilno primirje propadne, stručnjaci upozoravaju na mnogo veću opasnost. Broj preostale kritične municije više nije dovoljan za suprotstavljanje protivnicima slične moći u bliskoj budućnosti – prije svega Kini.

- Velika potrošnja municije stvorila je prozor povećane ranjivosti u zapadnom Pacifiku - rekao je za CNN Mark Cancian, penzionisani pukovnik američkih marinaca i jedan od autora izvještaja CSIS-a.

Iako je Pentagon ranije ove godine potpisao ugovore za proširenje proizvodnje, Cancian ističe surovu realnost: "Biće potrebne jedna do četiri godine samo da se zalihe obnove, a zatim još nekoliko godina da se prošire tamo gdje trebaju biti."

Zvanični stav Pentagona zvuči mnogo optimističnije od analiza nezavisnih stručnjaka. Glasnogovornik Šon Parnel (Sean Parnell) poručio je da vojska "ima sve što joj je potrebno za izvršenje operacija u vrijeme i na mjestu koje predsjednik odabere", dodajući da SAD posjeduju "dubok arsenal sposobnosti".

Ova računica o ispražnjenim zalihama stoji u oštrom kontrastu s nedavnim tvrdnjama Donalda Trampa da Americi ne nedostaje oružja, iako je od Kongresa zatražio dodatna sredstva upravo za nabavku novih projektila.

- Municije na najvišem nivou imamo mnogo, ali je čuvamo. To je mala cijena koju moramo platiti kako bismo ostali na samom vrhu - rekao je Tramp prošlog mjeseca pravdajući zahtjev za finansiranje.

Ipak, demokrate na Capitol Hillu i vojni vrh od samog početka upozoravaju na ovakav scenarij. Još prije početka sukoba, načelnik Združenog štaba, general Dan Caine, upozorio je Trampa da bi dugotrajna vojna kampanja mogla ugroziti zalihe, posebno one namijenjene podršci Izraelu i Ukrajini.

Najbolji opis situacije dao je demokratski senator iz Arizone, Mark Kelly: "Iranci imaju sposobnost da naprave mnogo dronova Shahed i balističkih raketa, i imaju ogromne zalihe. U nekom trenutku, ovo postaje čist matematički problem. Odakle ćemo nabaviti municiju za protuzračnu odbranu?"