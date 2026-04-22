Nove Trampove prijetnje: "Nikada ne može biti dogovora s Iranom, osim ako ne raznesemo ostatak njihove zemlje"

- Kažu da ga žele zatvorenim samo zato što sam ga ja potpuno BLOKIRAO, pa samo žele 'spasiti obraz' - poručio je američki predsjednik.

U drugoj objavi Tramp tvrdi da iransko vodstvo zapravo ne želi zatvoren moreuz, uprkos njihovim prijetnjama, već ga žele otvorenim upravo zbog golemih prihoda.

- Iran se financijski urušava! Žele hitno otvaranje Hormuškog moreuza – gladuju za gotovinom! Gube 500 miliona dolara dnevno. Vojska i policija se žale da nisu plaćeni. SOS!!! - napisao je Tramp.

Donald Tramp (Trump) predsjednik SAD objavio je niz dramatičnih poruka na svojoj platformi Truth Social, tvrdeći da je Iran pred financijskim slomom zbog američke pomorske blokade. Prema Trampovim riječima, Teheran očajnički želi otvaranje Hormuškog moreuza jer zbog blokade gubi 500 miliona dolara dnevno.

Tramp je otkrio i da su mu prije četiri dana pristupili posrednici s tvrdnjom da Iran želi odmah otvoriti moreuz.

- Ali ako to uradimo, nikada ne može biti dogovora s Iranom, osim ako ne raznesemo ostatak njihove zemlje, uključujući njihove vođe - dodao je Tramp.

Nastavak blokada

Ove oštre poruke dolaze samo nekoliko sati nakon što je Tramp najavio produženje primirja s Iranom kako bi Teheranu dao dodatno vrijeme za pregovore. Ipak, naglasio je da se blokada iranskih luka nastavlja dok Iran ne predstavi "jedinstveni prijedlog za okončanje sukoba".

Tramp je naveo da je odluku o odgodi napada donio na zahtjev Pakistana, koji djeluje kao posrednik.

- Naredio sam našoj vojsci da nastavi blokadu i ostane spremna dok se ne podnese njihov prijedlog i ne završe rasprave, na ovaj ili onaj način - pojasnio je Tramp svoju strategiju "maksimalnog pritiska".

S druge strane, visoki iranski dužnosnik rekao je za Reuters da je Teheran spreman na razgovore u Pakistanu, ali samo pod uvjetom da Vašington odustane od politike prijetnji. Istaknuo je da Iran odlučno odbacuje bilo kakve pregovore čiji bi cilj bila njihova predaja.

Iranska strana inzistira da Pakistan, kao posrednik, uvjeri SAD u ukidanje pomorske blokade i oslobađanje kontejnerskog broda Touska. Taj je brod pod iranskom zastavom američka vojska zaplijenila u nedjelju, što Teheran smatra očitom preprekom bilo kakvom mirnom rješenju sukoba.