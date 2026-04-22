Ukrajina će danas pustiti naftu kroz Družbu: Prva pošiljka podijeljena Mađarskoj i Slovačkoj

Nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da su popravci završeni i pozvao EU da deblokira zajam od 90 milijardi eura zaustavljen zbog spora oko naftovoda, Ukrajina će danas obnoviti tranzit nafte kroz naftovod Družba, rekao je izvor iz industrije.

Transport nafte trebalo bi početi danas u vrijeme ručka, rekao je izvor iz industrije, dodajući da je mađarska naftna tvrtka MOL podnijela prvi zahtjev za tranzit.

Podijeljena prva pošiljka

Izvor, koji je želio ostati anoniman, rekao je da će prva pošiljka biti podjednako podijeljena između Mađarske i Slovačke, ali nije precizirao količinu nafte. Obustava protoka nafte kroz naftovod nakon ruskog napada na postrojenje u Ukrajini u januaru, izazvala je ljutu reakciju članica Europske unije Mađarske i Slovačke.

One su optužile Kijev da namjerno odugovlači s popravcima, što je on porekao. Mađarski premijer Viktor Orban stavio je veto na dvogodišnji zajam EU-a Ukrajini unatoč tome što ga je već odobrilo Europsko vijeće, što je razbjesnilo mnoge članice 27-članog bloka.

Deeskalacija krize

Viktor Orban - saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina - izgubio je na izborima 12. aprila, otvorivši put deeskalaciji krize. Zelenski, koji je prethodno rekao da će se naftovod ponovno pokrenuti do kraja aprila, u utorak je objavio da su popravci završeni i da je spreman za ponovno pokretanje.

U večernjem video obraćanju, ukrajinski čelnik pozvao je dužnosnike u Briselu da osiguraju isplatu.

- Više nema osnove za blokiranje zajma. Evropska unija zatražila je od Ukrajine da popravi naftovod Družba, koji su Rusi oštetili. Popravili smo ga. Nadamo se da će i Evropska unija provesti sporazume - dodao je Zelenski.