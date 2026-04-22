Iran: Produženje primirja je Trampova taktika za iznenadni udar, na blokadu luka moramo vojno odgovoriti

Savjetnik glavnog iranskog pregovarača poručio je da je produženje primirja Donalda Trampa (Trump) taktika za kupnju vremena za iznenadni udar, poručio je sinoć savjetnik glavnog iranskog pregovarača.

Produženje primirja američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) "taktika je za kupnju vremena" za iznenadni udar, rekao je Mahdi Mohamadi, savjetnik predsjednika iranskog parlamenta i glavnog pregovarača Mohamada Bagera Galibafa.

Mohamadi je u objavi na X-u naveo da nastavak američke blokade iranskih luka "nije ništa drugačiji od bombardiranja i da se mora suočiti s vojnim odgovorom".

Tramp je jučer najavio produženje primirja s Iranom kako bi Teheranu dao više vremena za pregovore, uz održavanje blokade iranskih luka.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, američki predsjednik napisao je da je odlučio "produžiti primirje" dok "Iran ne predstavi prijedlog za okončanje sukoba" te da je naredio američkim oružanim snagama da održe blokadu.

Tramp je napomenuo da djeluje na zahtjev Pakistana kako bi odgodio napade dok iranski čelnici i predstavnici ne iznesu ono što je nazvao jedinstvenim prijedlogom za okončanje sukoba.