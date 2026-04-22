Iranci zaprijetili susjednim državama: Oprostite se od nafte ako pomognete u napadima na nas

Iranski vojni komandant upozorio je južne susjede Irana da će se, ako njihovo kopno ili postrojenja budu korišteni za napad na Iran, "morati oprostiti od proizvodnje nafte u regiji Bliskog istoka", izvijestili su iranski državni mediji, prenosi CNN.

Novinska agencija Fars, bliska vlastima, citirala je komandanta Zračno-svemirskih snaga Korpusa čuvara islamske revolucije koji navodi da "upozorenje dolazi jer su neke zemlje Perzijskog zaljeva prethodno dopustile da se njihov teritorij koristi od strane iranskih neprijatelja".

U izvještaju se dodaje da će im, "ako se ovo nastavi, privredna žila kucavica biti ozbiljno ugrožena", no ne precizira se na koje se zemlje to odnosi.

Komandant je također objavio kako se iranska "lista meta" proširila izvan vojnih instalacija te da sada uključuje velika naftna polja i rafinerije diljem Bliskog istoka. Pritom su, navodi Fars News, izričito spomenute lokacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Kataru i Bahreinu.

Mnoge od tih zaljevskih država saveznice su SAD, a na teritoriju nekih od njih nalaze se i američke vojne baze.