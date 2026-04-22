Započelo kolektivno suđenje za 486 članova bande: Počinili više od 47.000 zločina u deset godina

Na Salvadorskom sudu započelo je kolektivno suđenje za 486 članova bandi, a tužioci kažu da optužbe protiv članova bande Mara Salvatrucha, poznate i kao MS-13, obuhvataju više od 47.000 zločina počinjenih između 2012. i 2022. godine.

Optužbe uključuju ubistvo, femicid, iznudu i trgovinu oružjem.

Tokom vanrednog stanja koje je stupilo na snagu 2022. godine i više puta je obnavljano, snage sigurnosti su pritvorile više od 91.500 ljudi, a Kongres je donio uredbu kojom se omogućavaju masovna suđenja.

Grupe za ljudska prava upozorile su da kolektivni progoni krše pravičan postupak i sprečavaju optužene da pristupe pravnom savjetovanju.

Međuamerička komisija za ljudska prava danas je ponovila zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava tokom dugotrajnog vanrednog stanja i pozvala na prestanak njegovog korištenja kao strategije za borbu protiv kriminala.

- Ovaj režim suspenduje prava na pravnu odbranu i nepovredivost komunikacija, a također produžava rokove administrativnog pritvora - navodi se u saopćenju komisije.

Optuženi u ovom slučaju nalaze se u pet zatvora, uključujući Cecot, ozloglašeni zatvor s maksimalnim obezbjeđenjem koji je otvorila administracija 2023. godine, a koji je postao utjelovljenje salvadorske politike nulte tolerancije prema bandama.

Salvadorsko tužilaštvo je kao dokaze predočilo rezultate autopsija, balističkih analiza i iskaza svjedoka te zatražilo od sudije da izrekne maksimalnu zatvorsku kaznu za svaki zločin.

Pojedinačni optuženi mogao bi dobiti do 245 godina zatvora ako se proglasi krivim po više tačaka optužnice.

Među onima koji se suočavaju s optužbama su navodne dugogodišnje vođe bandi koji su učestvovali u primirju između vlade i bandi od 2012. do 2014. godine tokom predsjedništva bivšeg vođe Mauricija Funesa.