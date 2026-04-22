Rekordan broj migranata u Evropskoj uniji: Njemačka i dalje glavna destinacija

Broj migranata koji borave u Evropskoj uniji dostigao je rekordnih 64,2 miliona u 2025. godini, što je povećanje od oko 2,1 milion u odnosu na godinu ranije, pokazuje izvještaj Centra za istraživanje i analizu migracija pri RFBerlinu.

Za poređenje, 2010. godine u EU je živjelo oko 40 miliona osoba rođenih u inostranstvu, što ukazuje na snažan rast migracija u posljednjih 15 godina. Podaci se temelje na statistikama Eurostata i Agencije UN-a za izbjeglice.

Njemačka i dalje prednjači kao zemlja s najvećim brojem stranog stanovništva gdje je gotovo 18 miliona ljudi rođenih izvan zemlje, od kojih je većina radno sposobna. S druge strane, Španija bilježi najbrži rast, s povećanjem od oko 700.000 ljudi, čime je broj stranaca dostigao 9,5 miliona.

Migracijski trendovi nisu ravnomjerno raspoređeni širom Evropske unije. Manje države poput Luksemburga, Malte i Kipra imaju znatno veći udio migranata u odnosu na ukupnu populaciju.

Zahtjevi za azil koncentrisani su u nekoliko država - Španiji, Italiji, Francuskoj i Njemačkoj, koje zajedno čine gotovo tri četvrtine svih prijava. Njemačka ujedno ima i najveći broj izbjeglica, njih oko 2,7 miliona.