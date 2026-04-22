NATO digao avione u zrak: Francuski Rafali presreli ruski bombarder iznad Baltika

NATO je presreo ruske strateške bombardere i borbene avione koji su letjeli iznad Baltičkog mora, u operaciji koja je ponovo podigla tenzije na istočnom krilu Saveza.

Francuski borbeni avioni Rafale poletjeli su iz baze u Litvaniji, gdje su stacionirani u okviru NATO misije nadzora zračnog prostora. U akciji su učestvovali i avioni iz Švedske, Finske, Poljske, Danske i Rumunije, koji su pratili rusku formaciju.

Prema navodima francuskog kontingenta, ruski bombarderi su letjeli više od četiri sata iznad neutralnih voda, dok je Moskva saopćila da je riječ o planiranom letu u skladu s međunarodnim pravilima.

NATO redovno podiže avione kako bi presreo ruske letove koji se približavaju njegovom zračnom prostoru, posebno jer često ne koriste transpondere niti šalju planove leta.

Ovakve situacije nisu rijetkost od 2004. godine, kada su baltičke zemlje ušle u NATO, Savez kontinuirano nadzire ovaj zračni prostor, a ruski avioni se presreću stotine puta godišnje.

Nedavni incident dodatno potvrđuje nastavak visokih napetosti između NATO-a i Rusije, posebno u osjetljivom području Baltičkog mora.