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ODBRAMBENI PLAN

Međunarodni plan za Hormuški moreuz: Počeo sastanak lidera više od 30 zemalja

Više od 30 država razrađuje vojnu misiju za osiguranje plovidbe

Međunarodni plan za Hormuški moreuz. AP

I. Š.

22.4.2026

U Londonu je počeo dvodnevni sastanak vojnih planera iz više od 30 zemalja na kojem se razrađuje plan za misiju ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza. 

Do sastanka dolazi sedmicu nakon što su se više od deset država, predvođenih Velikom Britanijom i Francuskom, obavezale na učešće u međunarodnoj odbrambenoj misiji s ciljem zaštite plovidbe čim to uslovi dozvole.

Britanski ministar odbrane Džon Heli (John Healey) poručio je da je cilj sastanka pretvoriti diplomatski konsenzus u konkretan zajednički plan kojim bi se osigurala sloboda plovidbe i podržao trajni prekid vatre.

Velika Britanija je saopćila da će se na razgovorima dalje razrađivati vojni aspekti misije, uključujući kapacitete, zapovjednu strukturu i raspored snaga u regiji. Misija bi, prema planu, bila aktivirana nakon uspostave stabilnog prekida vatre.

# LONDON
# BLISKI ISTOK
# HORMUŠKI MOREUZ
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