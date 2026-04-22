Teheran se javno pohvalio svojim najubojitijim oružjem: Izložili raketu na trgu

U Teheranu je na Revolucionom trgu javno prikazana balistička raketa dugog dometa Khorramshahr-4, a okupljeni građani su mahali zastavama dok je oružani sistem bio izložen ispred pozornice.

Snimci koje je objavila državna radiotelevizija prikazuju raketu na specijalnoj platformi, uz prisustvo zvaničnika i sigurnosnih snaga. Manifestacija je, prema svemu sudeći, usmjerena na isticanje raketnih kapaciteta Irana.

Khorramshahr-4 je najnaprednije iranska balistička raketa srednjeg do dugog dometa, s procijenjenim dosegom od oko 2.000 kilometara. Prema medijskim izvještajima, bojna glava može nositi više od jedne tone visokorazorne bojeve glave, što je svrstava među najveće konfiguracije bojevih glava razvijenih u Iranu.

Prikaz rakete dolazi u trenutku kada se dodatno komplikuje sudbina drugog kruga mirovnih razgovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) ostao je u Vašingtonu umjesto da otputuje u Pakistan, što je protumačeno kao signal zastoja u diplomatskim naporima.

Istovremeno, iranski zvaničnici poručuju da neće nastaviti pregovore dok se ne riješi pitanje pomorske blokade. Član predsjedništva iranskog parlamenta Ahmad Naderi izjavio je za Iransku studentsku novinsku agenciju da će razgovori ostati na čekanju dok se blokada ne ukine, naglašavajući da je ovaj uslov ključan za svaki naredni diplomatski korak.