Crkveno-državni okršaji: Kako su pape kroz historiju parirale moćnim vladarima

Današnja napetost između američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) i pape Lava XIV predstavlja nastavak duge historijske tradicije kompleksnih odnosa između katoličkih poglavara i ključnih svjetskih lidera, navodi Politico.

Aktuelni spor proizašao je iz rata na Bliskom istoku i papinih upornih apela za uspostavljanje mira.

Molitve onih koji vode rat

Vatikan je izazvao oštre reakcije Vašingtona (Washington) papinim tvrdnjama da se Bog "ne osvrće na molitve onih koji vode rat" te ocjenom da je Trampova prijetnja uništenjem "čitave civilizacije neprihvatljiva".

Američki predsjednik je na ove kritike uzvratio porukom da je papa "slab po pitanju kriminala i užasan po pitanju vanjske politike", dok su Trampovi saradnici ratne operacije na Bliskom istoku opravdavali kao "pravedni rat" koji se vodi "u ime Isusa Krista".

Od "Biča Božijeg" do Napoleona

Autor podsjeća da ovakve situacije imaju duboke korijene. Papa Lav I (440–461) suočio se s Atilom, poznatijim kao "Bič Božiji", nakon što je ovaj osvajač ušao u Italiju.

Bez vlastite vojne sile, papa je iskoristio pregovaračku vještinu i prijetnju božanskom kaznom.

Prema zapisima historičara Priska, Atila je bio toliko uzdrman tim susretom da se povukao u Njemačku, gdje je ubrzo i preminuo.

Burno je bilo i u vrijeme Napoleona Bonaparte. Francuski car je kao mladi general osvojio dijelove Italije, porazio papinske snage i utamničio osamdesetogodišnjeg papu Pija VI, koji je umro u zatočeništvu u Francuskoj.

Njegov nasljednik, Pio VII, pokušao je naći zajednički jezik s Parizom, prisustvujući Napoleonovoj krunidbi, gdje je prešutio čin u kojem se car sam okrunio. Međutim, odnosi su ponovo pukli kada je papa odbio blokadu britanske robe, zbog čega je i on završio u zatvoru, iz kojeg se trijumfalno vratio u Rim tek nakon Napoleonovog pada 1815. godine.

Kontroverze Drugog sv. rata i "Ostpolitik"

Posebno složeno razdoblje bio je pontifikat Pija XII (1939–1958).

On je 1933. godine sudjelovao u sklapanju sporazuma koji je nacističkom režimu Adolfa Hitlera dao legitimitet, uz obavezu svećenstva na političku suzdržanost tokom progona Jevreja.

Iako je kritiziran što nije glasnije osudio nacizam, njegovi branitelji ističu rezultate diskretne diplomatije. Nakon Musolinijevih (Mussolini) rasnih zakona, papa je ugrožene naučnike zaposlio u Vatikanu, pregovarao s Brazilom o prihvatu izbjeglica i sakrio hiljade ljudi u rimskim samostanima.

Izraelska ministrica Golda Meir nazvala ga je po smrti "slugom mira" koji je "podigao glas da osudi progonitelje i suosjeća sa žrtvama".

Tokom Hladnog rata, papa Pavle VI (1963–1978) uveo je politiku Ostpolitik, dijalog s komunističkim državama kako bi se izbjegao nuklearni sukob.

Iako osporavana unutar Crkve, ova politika slanja izaslanika u istočnu Europu poboljšala je položaj vjernika. Njegov nasljednik Ivan Pavao II (1978–2005) nastavio je tim putem uz čvršći stav, pružajući moralnu podršku poljskom pokretu Solidarnost dok je istovremeno gradio odnose s Mihailom Gorbačovom.

Od Franje do Lava XIV

Neposredni prethodnik današnjeg pape, papa Franjo (2013–2025), fokusirao se na kritiku politika radije nego na direktne sukobe s osobama.

Pred Trampovu inauguraciju 2017. izjavio je da "osoba koja misli samo na izgradnju zidova nije kršćanin", što je Vatikan kasnije pojasnio kao opći princip, a ne direktan napad na Trumpov plan zida prema Meksiku.

Franjo se oštro protivio Trampovom povlačenju iz Pariškog sporazuma o klimi, ali je zadržao diplomatski ton.

Politico zaključuje da današnji razdor između Lava XIV i Trampa samo potvrđuje dugovječnost vatikanske strategije.

U svijetu koji se stalno mijenja, Sveta Stolica i dalje nastoji balansirati između svog moralnog autoriteta i nevidljivih diplomatskih kanala, koristeći javne poruke i tajne intervencije u odnosima s najmoćnijim liderima svijeta.