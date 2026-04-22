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VOJNA STRATEGIJA

Njemačka planira najjaču vojsku u Evropi do 2039. godine

Berlin jača vojsku i protuzračnu odbranu NATO-a

Njemačka planira najjaču vojsku u Evropi do 2039. AP

I. Š.

22.4.2026

Njemačka planira postati najjača konvencionalna vojna sila u Evropi do 2039. godine, izjavio je ministar odbrane Boris Pistorius. 

Nova strategija predviđa jačanje Bundeswehra i dostizanje najmanje 460.000 borbeno spremnih vojnika, uključujući aktivne i rezervne snage.

Pistorius je naveo da je fokus na povećanju spremnosti i modernizaciji vojske, uz jačanje uloge u NATO savezu, posebno u oblasti protuzračne odbrane.

Prema planu, prioritet će biti sistemi za borbu protiv dronova, raketa i hipersoničnih projektila, kako bi se osigurala bolja zaštita Njemačke i saveznika.

# EVROPA
# VOJSKA
# NJEMAČKA
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