Njemačka planira najjaču vojsku u Evropi do 2039. godine

Njemačka planira postati najjača konvencionalna vojna sila u Evropi do 2039. godine, izjavio je ministar odbrane Boris Pistorius.

Nova strategija predviđa jačanje Bundeswehra i dostizanje najmanje 460.000 borbeno spremnih vojnika, uključujući aktivne i rezervne snage.

Pistorius je naveo da je fokus na povećanju spremnosti i modernizaciji vojske, uz jačanje uloge u NATO savezu, posebno u oblasti protuzračne odbrane.

Prema planu, prioritet će biti sistemi za borbu protiv dronova, raketa i hipersoničnih projektila, kako bi se osigurala bolja zaštita Njemačke i saveznika.