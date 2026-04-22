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NAVODNO ODAVAO TAJNE

Iran pogubio zvaničnika: Osuđen da je špijunirao za Mossad

Mehdi Farid, koji je obavljao rukovodeću poziciju u vladinom birou posvećenom civilnoj odbrani, obješen je

Mehdi Farid. WANA

D. H.

22.4.2026

Mizan News, zvanični medij iranskog pravosuđa, izvještava da je visoki zvaničnik civilne odbrane pogubljen nakon što je osuđen za špijunažu za izraelsku obavještajnu agenciju Mossad.

Mehdi Farid, koji je obavljao rukovodeću poziciju u vladinom birou posvećenom civilnoj odbrani, obješen je nakon što je iranski Vrhovni sud potvrdio njegovu presudu.

Tokom istrage, Farid je priznao da je pokušao proslijediti osjetljive informacije izraelskoj obavještajnoj službi.

Te informacije su uključivale organizacijske sheme, raspored unutrašnjih zgrada, sigurnosne detalje odbrambenih objekata i evidenciju osoblja, prema navodima te novinske kuće.

Ovo nije prvo pogubljenje do kojeg je došlo nakon otkrića Irana da pojedinci špijuniraju za Izrael.

# IRAN
# MEHDI FARID
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