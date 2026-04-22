Iran zaplijenio brodove u Hormuškom moreuzu i otvorio vatru: Teheran tvrdi da je pređena "crvena linija"

Mornarica Iranske revolucionarne garde zaplijenila je dva trgovačka broda u Hormuškom moreuzu i preusmjerila ih prema iranskoj obali, čime su dodatno pojačane tenzije u ovom strateški važnom području.

Iz Garde su poručili da je narušavanje sigurnosti u ovom dijelu svijeta "crvena linija" za Teheran. Incident se dogodio svega nekoliko sati nakon što je Donald Tramp najavio produženje primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

U zvaničnom saopćenju navodi se da su zaplijenjeni brodovi, identifikovani kao MSC Francesca i Epaminodes, prekršili pomorske propise te ugrozili sigurnost plovidbe manipulisanjem sistemima za praćenje.

Plovila su potom zadržana i pod oružanom pratnjom sprovedena prema iranskoj obali, a kao jedan od razloga za ovu akciju iz Garde navode odgovor na američku blokadu iranskih luka.

Otvorena vatra na dva broda

Organizacija za pomorsku trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva ranije je tokom dana saopćila da je otvorena vatra na dva teretna broda u odvojenim incidentima u moreuzu.

Kontejnerskom brodu, koji se nalazio sjeveroistočno od Omana, prišao je vojni čamac Iranske revolucionarne garde i otvorio vatru bez prethodnog radio kontakta, pri čemu je pričinjena značajna materijalna šteta na komandnom mostu.

U drugom incidentu, zapadno od Irana, prijavljeno je da je pucano na teretni brod koji je isplovljavao, nakon čega je bio primoran da se zaustavi. Posada je ostala na sigurnom, a na tom plovilu nije zabilježena šteta.

S druge strane, iranska novinska agencija Fars, koja je blisko povezana s Gardom, objavila je da su meta bila ukupno tri broda: Euphoria, MSC Francesca i Epaminodes. Prema tim navodima, jedan brod je napadnut u blizini iranske obale, dok je drugi oštećen kod obale Omana.

Nezadovoljstvo zbog blokade

Zapljena brodova u Hormuškom moreuzu odražava duboko nezadovoljstvo iranske vlasti američkom blokadom, izjavio je za Al Jazeeru profesor Foad Izadi sa Univerziteta u Teheranu.

- Prema međunarodnom pravu, blokada druge zemlje predstavlja čin rata. Iranska vlada je vjerovala da je na snazi primirje, a učešće u ratnim dejstvima tokom primirja predstavlja njegovo direktno kršenje - kazao je Izadi.

On je dodao da je na jedan iranski brod otvorena vatra samo 24 sata prije planirane nove runde pregovora u Islamabadu.

- Iran želi ukidanje blokade i ono što danas vidite je njihov odgovor. Blokada je osmišljena kako bi se ugušio iranski narod u nadi da će izaći na ulice i tražiti promjenu vlasti, što je od samog početka bio Trampov deklarisani cilj - zaključio je Izadi.