Mađarska povukla veto: EU odobrila milijarde pomoći Ukrajini

Države članice Evropske unije postigle su dogovor o velikom finansijskom paketu pomoći Ukrajini, nakon što je Mađarska povukla svoj raniji veto.

Radi se o zajmu vrijednom 90 milijardi eura, kao i o 20. paketu sankcija protiv Rusije. Ove odluke sada trebaju biti formalno potvrđene od strane vlada članica.

Mađarski premijer Viktor Orban ranije je blokirao odluku zbog problema s naftovodom Družba, kojim Mađarska dobija rusku naftu. Nakon što je Ukrajina završila popravku oštećenog dijela cjevovoda, nafta je ponovo počela teći, što je otvorilo put za postizanje dogovora.

Od ukupnog iznosa pomoći, oko 60 milijardi eura namijenjeno je za vojnu podršku, dok je 30 milijardi predviđeno za stabilizaciju ukrajinskog budžeta i funkcionisanje javnih usluga.

Zajam je dogovoren kroz mehanizam pojačane saradnje, jer nije bilo moguće postići jednoglasnost svih članica. Mađarska, Češka i Slovačka neće učestvovati u otplati kamata.