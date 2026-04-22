Majka bacila troje djece s balkona zatim i sama skočila, otac u to vrijeme spavao

Na mjestu događaja preminuli su ona i dvoje mlađe djece, četverogodišnji dječak i beba stara svega četiri mjeseca. Ljekari se i dalje bore za život šestogodišnje djevojčice, koja se nalazi u izuzetno teškom stanju na intenzivnoj njezi.

Jeziva tragedija potresla je gradić Katancaro na jugu Italije, gdje je žena (46) bacila svoje troje djece s balkona na trećem spratu zgrade u ulici Via Zanotti Bianco, a potom i sama skočila.

Istražitelji rade na rasvjetljavanju svih okolnosti tragedije, a prema prvim informacijama, žena je u ruci držala brojanicu kada su spasilačke službe stigle na lice mjesta.

U trenutku kada se sve dogodilo, njen suprug nalazio se u stanu i spavao. Kako se navodi, ništa nije čuo, a probudila ga je tek buka koja je dolazila s ulice. Nakon što je sišao, zatekao je prizor koji je šokirao cijeli kraj. Policija trenutno analizira snimke nadzornih kamera kako bi precizno utvrdila tok događaja.

Gradonačelnik Nikola Fiorita najavio je dan žalosti, ističući da je grad u potpunom šoku zbog tragedije. On je ovaj slučaj opisao kao posljedicu "nevidljive patnje" koja se, prema svemu sudeći, dodatno pogoršala nakon rođenja najmlađeg djeteta.

Prema dostupnim informacijama, porodica nije imala finansijskih problema. Oba roditelja bila su zaposlena i živjeli su u mirnom naselju. Komšije su ženu opisivale kao "povučenu i vrlo religioznu", uz napomenu da je imala "blaže psihičke poteškoće", ali niko nije mogao naslutiti ovako tragičan ishod.