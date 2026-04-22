Teheran se vraća svakodnevici uprkos tenzijama u sjeni produženog primirja

Svakodnevni život u iranskoj prijestolnici ponovo dobija svoj prepoznatljivi ritam nakon sporazuma o prekidu vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama, iako političke tenzije i dalje obilježavaju atmosferu u gradu.

Stanovnici su se u velikom broju vratili na radna mjesta, a poznate saobraćajne gužve ponovo su postale dio svakodnevice nakon radnog vremena. S porastom proljetnih temperatura, parkovi i bašte ispunjeni su porodicama, a oživjela je i gradska kultura kafića.

Oporavak je vidljiv i u trgovini, ulični prodavači i gradske pijace bilježe veliki broj posjetilaca, a ulice su ponovo pune ljudi.

Politička dimenzija

Ipak, politička dimenzija i dalje je snažno prisutna. U ulici Taleghani, nasuprot muzeja smještenog u bivšoj ambasadi SAD-a, postavljeni su novi plakati s izraženim političkim porukama koje ukazuju na historijske i savremene sporove, uključujući reference na atomska bombardovanja, rasnu nepravdu na Zapadu i američku ulogu u regionalnim sukobima poput Jemena i Afganistana.

Uprkos povratku svakodnevnom životu, večernji protesti i antizapadno raspoloženje ostaju prisutni.

Produženo primirje

Američki predsjednik Donald Tramp u utorak je produžio dvosedmično primirje s Iranom kako bi Teheranu dao dodatno vrijeme za pripremu jedinstvenog prijedloga, nakon zahtjeva pakistanskih zvaničnika.

Vašington istovremeno poziva na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, koji je uglavnom zatvoren od 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran.

Iran je moreuz kratko otvorio u petak, ali ga je ponovo zatvorio dan kasnije nakon što je Trump najavio nastavak blokade iranskih luka. Američke snage su u nedjelju presrele i zaplijenile iranski teretni brod.

Primirje između SAD-a i Irana posredovanjem Pakistana stupilo je na snagu 8. aprila, nakon čega su 11. i 12. aprila u Islamabadu održani pregovori na visokom nivou, ali bez konačnog dogovora o okončanju sukoba na Bliskom istoku.