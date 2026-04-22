Tramp jedno, Iranci drugo: Nastavak pregovora pod velikim upitnikom?

Američki predsjednik Donald Tramp i iransko Ministarstvo vanjskih poslova iznijeli su u srijedu oprečna stajališta o mogućem nastavku pregovora u Islamabadu, čime je sudbina druge runde dijaloga ostala neizvjesna.

Dok Tramp u porukama medijima potvrđuje mogućnost sastanka u naredna tri dana, Teheran ističe da još nije donio odluku o učestvovanju te da povratak za pregovarački sto uslovljava trenutnim ukidanjem američke pomorske blokade.

Prema pisanju New York Posta, koji se poziva na pakistanske izvore i Trampove izjave, novi krug pregovora očekuje se u narednih 36 do 72 sata. Iako je Tramp produžio primirje koje je bilo na ivici isteka, iranska strana optužuje Vašington za neozbiljnost i nedostatak dobre volje.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei izjavio je da učešće Irana na sastanku krajem sedmice još uvijek nije potvrđeno.

Istovremeno, šef iranske misije u Egiptu Modžtaba Ferdusi Pur poručio je da su u toku komunikacije s pakistanskim posrednicima radi ispunjenja iranskih uslova. Naglasio je da Teheran neće pregovarati pod prijetnjom niti će njegovi predstavnici otputovati u Islamabad prije ukidanja blokade. Pur je optužio Sjedinjene Američke Države da primirje koriste za gomilanje snaga i pripremu novih vojnih akcija, tvrdeći da se javni nastupi američke administracije razlikuju od njenih stvarnih namjera.