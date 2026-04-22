U Libanu poginuo još jedan francuski vojnik: Makron optužuje Hezbolah, oni poriču

Drugi francuski vojnik koji je bio angažovan u mirovnim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) preminuo je od posljedica napada za koji Pariz tvrdi da su ga izveli pripadnici Hezbolaha, saopćio je u srijedu francuski predsjednik Emanuel Makron.

Ranjeni vojnik, kaplar Aniset Žirardin prethodno je prebačen u Francusku, ali je u srijedu podlegao povredama.

"Umro je za Francusku", rekao je Makron, dodajući da država "odaje počast posvećenosti naših oružanih snaga u okviru UNIFIL-a, koje služe miru i Francuskoj u Libanu".

U istom napadu u subotu smrtno je ranjen i zastavnik Florijan Montorio, potvrdila je ranije francuska vlada.

Hezbolah je odbacio optužbe i saopćio da treba sačekati rezultate istrage libanske vojske prije donošenja zaključaka.

UNIFIL je naveo da je njihova patrola čistila eksplozivna sredstva u selu Gandurija na jugu Libana kada je "došla pod vatru iz lakog naoružanja od strane neidentifikovanih naoružanih lica".

Napad se dogodio u periodu krhkog primirja između Izraela i Libana, koje je najavio američki predsjednik Donald Tramp, nakon nedavnih direktnih razgovora dvije strane u Vašingtonu.