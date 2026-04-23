Vilijam Šekspir: 410. godišnjica smrti najslavnijeg svjetskog dramatičara

Na današnji dan 1616. godine, preminuo je engleski pisac Vilijam Šekspir (William Shakespeare), najslavniji svjetski dramatičar, koji je i rođen na današnji dan 1564. u gradiću Stratfordu na Avonu.

Njegove drame, od kojih je veliki broj ekraniziran, i danas su na repertoarima svjetskih pozorišta.

Gotovo ni o jednom drugom piscu ne zna se tako malo kao o Vilijamu Šekspiru. Ličnost pisca, čija su djela poznata cijelom obrazovanom svijetu još je zagonetka. Pouzdano se zna da je kršten 26. aprila 1564. godine pa se smatra da je rođen 23. aprila 1564. godine. Šekspirov otac Džon (John) bio je ugledan i imućan građanin, trgovac-zanatlija, o čijem dobrom imovinskom statusu govori i podatak da je 1596. godine mogao platiti da on i njegovo potomstvo upotrebljavaju porodični grb koji prikazuje sokola i koplje te ima francuski natpis: Non sanz droict (Ne bez prava). Uza sve to, Džon Šekspir je 1571. godine izabran za gradonačelnika Stratforda na Avonu.

Napisao 34 drame

Vilijam Šekspir je bio plodan pisac. Pretpostavlja se, jer se ne može sa sigurnošću utvrditi autorstvo svih njegovih drama, da je napisao 34 drame, 154 soneta i nekoliko pjesama.

Piščevo stvaralaštvo dijeli se na nekoliko kategorija: rane drame (uglavnom komedije i historije, tj. drame sa sadržajima iz engleske i antičke prošlosti te početni pokušaji tragedija), zrelo doba (velike tragedije) te poznije doba stvaralaštva (tzv. mračne komedije ili problematske drame i "romance").

Uz dramski opus, Šekspir je i autor “Soneta” koji su proglašeni najboljom zbirkom ljubavne poezije u engleskoj i svjetskoj književnosti.

Djela: tragedije “Romeo i Julija”, “Tit Andronik”, “Julije Cezar, “Troilo i Kresida, “Hamlet”, “Otelo”, “Kralj Lear”, “Macbeth”, “Antonije i Kleopatra”, “Koriolan”, “Timon Atenjanin” i “Cymbeline”; komedije “Uzaludni ljubavni trud”, “Dva plemića iz Verone”, “Komedija zabuna”, “San Ivanjske noći”, “Mletački trgovac, “Ukroćena goropadnica”, “Mnogo vike ni za šta”, “Vesele žene vindsorske”, “Na Tri kralja ili kako hoćete”, “Kako vam drago”, “Sve je dobro što se dobro svrši”, “Mjera za mjeru”, “Periklo”, “Zimska priča”, “Oluja” i “Dva plemenita rođaka”; historijske drame “Henrik VI”, “Rikard III”, “Rikard II”, “Kralj Ivan”, “Henrik IV”, “Henrik V” i “Henrik VIII”; pjesme “Venera i Adonis”, “Silovanje Lukrecije”, “Strastveni hodočasnik”, “Feniks i kornjača”, “Ljubavnikov prigovor” i “Soneti”.