Kanadski premijer poručio Trampu: Nećete nam diktirati uvjete

Kanadski premijer Mark Karni (Mark Carney) poručio je da Sjedinjene Američke Države ne diktiraju uslove u aktuelnim trgovinskim pregovorima, odbacujući tvrdnje da Otava mora praviti ustupke kako bi uopće učestvovala u razgovorima.

On je istakao da obje strane rade na rješavanju "trgovinskih tenzija" uoči novih pregovora o sporazumu između Kanade, SAD-a i Meksika (CUSMA), prenosi Anadolu.

- Ne radi se o tome da Sjedinjene Države diktiraju uslove - rekao je Karni novinarima u Otavi uoči sastanka liberalnog kluba zastupnika.

- Pred nama su pregovori i možemo postići obostrano koristan ishod. To će potrajati i uzet ćemo onoliko vremena koliko bude potrebno - dodao je.

Sporna pitanja

Karni je naveo da su obje strane identifikovale sporna pitanja prije nastavka razgovora o CUSMA sporazumu, naglašavajući da problema ima s obje strane.

- Jasno nam je koje tačke Amerikanci smatraju spornim u trgovini. I mi imamo svoje. Dobro smo pripremljeni za ta pitanja - kazao je.

Dodao je i da je Kanada već iznijela "određene prijedloge" s kojima je američka strana upoznata.

- Doći će vrijeme kada ćemo zaista morati ozbiljno raditi - poručio je.

Tramp traži ustupke

S druge strane, Radio-Kanada (CBC) navodi, pozivajući se na izvore upoznate s pregovorima, da administracija predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) traži niz ustupaka od Otawe i prije početka formalnih razgovora.

Bivši premijer Kvebeka Žan Šarest (Jean Charest), koji je imenovan u Karnijev savjetodavni odbor za ekonomsku saradnju Kanade i SAD-a, izjavio je za CBC da Tramp "želi da Kanada napravi brojne ustupke prije nego što se uopće sjedne za pregovarački sto".

Kanadski izvori navode da je Otava već dva puta nudila ustupke Vašingtonu, bez dobijanja konkretnih protivusluga.