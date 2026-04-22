Više od hiljadu muzičara pozvalo na bojkot Eurosonga: "Nema muzike dok traje genocid"

Više od hiljadu muzičara iz cijelog svijeta, među kojima su i poznati izvođači i bendovi poput Massive Attacka, Kneecapa i Macklemorea, pozvalo je na bojkot Eurosonga koji bi se u maju trebao održati u Beču, zbog učešća Izraela na takmičenju.

Pismo je objavljeno na internet stranici pokreta "Nema muzike dok traje genocid", a do utorka je prikupilo više od 1100 potpisa, uglavnom umjetnika iz manjih i srednjih izdavačkih kuća.

Apel podržali brojni poznati muzičari

Organizatori navode da su apel podržali i brojni poznati muzičari i grupe koje već godinama učestvuju u kulturnom bojkotu Izraela.

Među potpisnicima su Piter Gabrijel, Rodžer Voters iz grupe Pink Floyd, britanski bend Massive Attack, producent Brajan Eno, reper Macklemore)te sjevernoirski sastav Kneecap, čiji je član ranije bio predmet pravnog postupka u Velikoj Britaniji zbog isticanja zastave Hezbolaha na koncertu 2024. godine, nakon čega su optužbe odbačene.

Potpisnici traže isključenje izraelske javne radiotelevizije KAN, za koju tvrde da je "postala saučesnik u zločinima protiv čovječnosti koje čini Izrael".

Francusko-izraelski pjevač Noam Betan, star 27 godina, izabran je za predstavnika Izraela, što u toj zemlji nosi snažan simbolički i patriotski značaj, s obzirom na veliku popularnost takmičenja.

- Kao muzičari i kulturni radnici, od kojih mnogi djeluju na području koje pokriva Evropska radiodifuzna unija (EBU), odbijamo dozvoliti da se Eurosong koristi za uljepšavanje i normalizaciju genocida, opsade i brutalne izraelske vojne okupacije Palestine - navodi se u pismu potpisnika.

Bojkot ovogodišnjeg izdanja

Ovogodišnje, 70. izdanje Eurosonga suočava se s do sada najvećim bojkotom povezanom s učešćem Izraela.

Španska, irska, islandska, nizozemska i slovenačka televizija već su najavile povlačenje iz prenosa.

Kritike prema Izraelu odnose se na rat u Gazi, koji je pokrenut kao odgovor na napad palestinskog pokreta Hamas 7. oktobra 2023. godine.

Izrael je do sada četiri puta pobijedio na Eurosongu, posljednji put 2018. godine. Prošle godine izraelska predstavnica Juval Rafael, koja je preživjela napad 7. oktobra, osvojila je drugo mjesto i dobila najviše glasova publike.