Tramp tvrdi da je zaslužan za oslobađanje žena koje je Iran navodno osudio na smrt

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u srijedu da je Iran navodno odustao od planiranog pogubljenja osam demonstrantkinja, tvrdeći da je do toga došlo nakon njegovog direktnog obraćanja iranskim vlastima. Teheran je, međutim, odlučno odbacio njegove navode i poručio da takve odluke nikada nisu bile donesene.

- Vrlo dobre vijesti! Upravo sam obaviješten da osam demonstrantkinja koje su večeras trebale biti pogubljene u Iranu više neće biti ubijene. Četiri će biti odmah puštene, a četiri će biti osuđene na mjesec dana zatvora. Veoma cijenim što su Iran i njegovi lideri ispoštovali moj zahtjev, kao predsjednika Sjedinjenih Država, i prekinuli planirano pogubljenje - napisao je Tramp na mreži Truth Social.

Iranski zvaničnici su u potpunosti demantovali da je postojala namjera da se bilo koje žene pogube, naglašavajući da se radi o netačnim tvrdnjama. Ovi kontradiktorni navodi dodatno su otvorili pitanja o vjerodostojnosti informacija koje se pojavljuju u vezi s pojedinačnim slučajevima u iranskom pravosudnom sistemu.

Trampove tvrdnje dolaze nakon ranijih situacija u kojima je također iznosio navode o navodnim smrtim kaznama u Iranu, koji su kasnije osporeni ili nikada nisu potvrđeni.

Istovremeno, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država produžio je primirje s Iranom i najavio nastavak pritiska kroz blokadu iranskih luka, uz zahtjev da Teheran iznese jedinstven prijedlog za nastavak pregovora. Kako prenosi CNN, iranska strana je do utorka navečer uglavnom izbjegavala zvanične odgovore na američke inicijative.