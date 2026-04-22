Pezeškijan oštro kritikovao SAD: Optužio Vašington za licemjerje i blokadu pregovora

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) oštro je kritikovao Sjedinjene Američke Države, optužujući ih za “beskrajnu licemjernu retoriku”, uz poruku da američka blokada, prijetnje i, kako tvrdi, kršenje preuzetih obaveza predstavljaju ključnu prepreku stvarnim pregovorima između dvije zemlje.

U objavi na društvenoj mreži X, Pezeškijan je naveo da Iran “podržava dijalog i dogovor te to nastavlja činiti”, ali je istakao kako “svijet vidi proturječje između izjava i postupaka” američke strane.

Njegove izjave dolaze nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) najavio produženje primirja s Iranom, uz istovremeno zadržavanje američke pomorske blokade iranskih luka.

"Očito kršenje primirja"

Slične poruke uputio je i predsjednik iranskog parlamenta Mohamad-Bager Galibaf (Mohammad-Bagher Ghalibaf), naglašavajući da “potpuno primirje ima smisla samo ako se ne krši”, pri čemu je posebno upozorio na američku blokadu iranskih brodova u području Hormuškog moreuza.

- Ponovno otvaranje Hormuškog moreuza nemoguće je uz tako očito kršenje primirja - poručio je Galibaf, jedan od ključnih aktera u iranskom političkom vrhu.

Porast napetosti

Sjedinjene Američke Države odbile su ukinuti blokadu plovila koja ulaze u iranske luke ili iz njih izlaze, nakon čega je Iran povukao svoju raniju odluku o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, optužujući Vašington za kršenje uslova primirja.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je Iran napao tri teretna broda u tom području te saopštio da je dva zaplijenio, što dodatno odvraća međunarodni pomorski saobraćaj od prolaska ovim strateški važnim pravcem.

U takvim okolnostima, izgledi za nastavak pregovora ostaju neizvjesni, dok Teheran insistira da bez ukidanja blokade i prestanka pritisaka nema uslova za ozbiljan diplomatski napredak.