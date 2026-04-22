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ZAPADNA OBALA

Video / Izraelski doseljenici napali školu i ubili dvije osobe

Avs Hamdi al-Nasan (14) i Džihad Marzuk Abu Naim (32) ubijeni su jučer iz vatrenog oružja u selu Al-Mugajir

Izraelski doseljenici napali školu. Platforma X

M. Až.

22.4.2026

Izraelski doseljenici izvršili su napad na školu na Zapadnoj obali, pri čemu su ubijene dvije osobe, među kojima i maloljetnik, javlja AFP.

Avs Hamdi al-Nasan (14) i Džihad Marzuk Abu Naim (32) ubijeni su jučer iz vatrenog oružja u selu Al-Mugajir.

- Učenici su pisali mjesečne ispite. Odjednom smo u šoku vidjeli doseljenike kako napreduju prema školi i napadaju je - izjavio je direktor škole Basam Abu Asaf (Bassam Abu Assaf) za AFP, dok su se mještani opraštali od žrtava na sahrani.

# IZRAEL
# ZAPADNA OBALA
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